華聞快遞／前兩個月河北出口342.6億元人民幣　同比增8.6%

▲前兩個月河北省出口同比增8.6%。（圖／CFP）



《河北》前兩個月河北出口342.6億元人民幣 同比增8.6%

石家莊海關統計，2019年1月至2月，河北省實現外貿進出口總值540.7億元（人民幣，下同），同比增長4.4%，其中，出口342.6億元，增長8.6%；進口198.1億元，下降2.1%。（河北日報）

《北京》地鐵11號線西段「冬奧支線」 2019年開建 2021年底建成通車

北京市基礎設施投資有限公司對北京軌道交通11號線西段（冬奧支線）工程20日發布了首次環評公示，11號線西段即「冬奧支線」，2019年上半年將正式開工建設，2021年年底前建成通車。（新京報）

《遼寧》遼寧展開今年首次大規模人工增雨

遼寧省氣象局20日至21日展開2019年首次大規模人工增雨作業，各地均出現不同程度雨雪天氣過程，局部降大雪，全省共累計增加降水1.02億立方米。此次雨雪天氣過程對加快春耕整地進程極為有利，同時有效降低了省內森林火險氣象等級。（遼寧日報）

《黑龍江》哈爾濱186個重點產業項目4月底前復工

哈爾濱市政府常務會議20日指出，哈爾濱市確定2019年重點產業項目256個，總投資1501.2億元，年計劃投資322.3億元，其中新開工項目113個，年計劃投資147億元，佔總數比重分別高於2018年7.7%和13.7%；預計4月底前復工重點產業項目186個。（黑龍江日報）

▲上海2019年將推進8萬戶農村生活污水處理設施建設。（圖／CFP）



《上海》上海今年將推進8萬戶農村生活污水處理設施建設

第二十七屆「世界水日」暨第三十二屆「中國水週」上，上海市河長制在川沙新鎮連民村召開全市農村生活污水治理現場推進會，宣布2019年上海將繼續推進8萬戶農村生活污水處理設施建設。（人民日報）

《浙江》構建10分鐘服務圈 台州路橋「紅色驛站」全覆蓋

台州市路橋區10個鎮（街道）96個村（社區）的114家「紅色驛站」近日實現全覆蓋。這些家門口的紅色驛站集金融服務、政務審批、先鋒代跑於一體，不僅實現組織、金融、法律、醫療、政務等多個領域的服務直達，也宣告覆蓋路橋全區的「10分鐘紅色服務圈」正式形成。（浙江日報）

《廣東》深圳470多萬職工「刷臉」辦理公積金業務

深圳公積金中心指出，該中心持續創新服務舉措，大力推進「互聯網+公積金服務」，展開「放管服」改革，提升公共服務水準，一年來，深圳已有470多萬職工使用支付寶「刷臉」功能並綁定住房公積金帳戶。（深圳特區報）

《寧夏》銀川市今年擬投資11.27億元 完成道路新建改建153公里

銀川市交通運輸局21日指出，2019年，銀川將繼續建構內外連通綜合交通體系，公路水運固定資產投資11.27億元以上，完成道路新建改建153公里以上，投入500輛新能源公車。（寧夏日報）

▼銀川市2019年投資11.27億元建路修路。（圖／CFP）

