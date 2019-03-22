華聞快遞／A股震盪：滬指周漲2.73%　勉強站上3100點

▲滬指周漲2.73%，勉強站上3100點。（圖／中新社）



《上海》A股震盪：滬指周漲2.73% 勉強站上3100點

A股22日走勢持續震盪，滬深兩市收盤微幅上漲，3104.15點，勉強站穩3100點關口。截至收盤，滬指收報3104.15點，漲幅0.09%，本週漲幅2.73%；深成指收報9879.22點，漲幅0.10%；創業板指收報1693.87點，下跌0.59%。（中新社）

《北京》大陸三部門聯合公告：增值稅稅率下調4月1日正式啟動

大陸財政部、國家稅務總局、海關總署21日聯合發佈公告，宣布2019年空前力度的增值稅稅率下調將於4月1日正式啟動，並公佈了一系列深化增值稅改革的配套舉措；公告同時指出，自4月1日起，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。（工人日報）

《廣東》廣州海關查獲「洋垃圾」約2000噸

廣州海關22日指出，當天查獲兩起走私「洋垃圾」案，查獲涉案固體廢物約2000噸；2019年以來，海關按照「藍天2019」專項行動部署要求，嚴厲打擊「洋垃圾」走私活動，緊盯新列入禁止進口範圍的廢五金、冶煉渣、工業來源廢塑料等16種固體廢物，堅決將「洋垃圾」拒於門外。（中新社）

《遼寧》東北地區首個5G覆蓋地鐵站落地大連

東北三省首個5G地鐵站，22日正式亮相大連地鐵1號線大連北站，由大連地鐵集團聯合大連聯通公司、華為公司共同攜手打造。目前，5G網路轉化而來的高速WIFI信號已經覆蓋整個車站站廳層，這也意味著5G網路首次進入大連民眾日常生活。（中新社）

▲海南國際品牌博覽會開幕。（圖／中新社）



《海南》海南國際品牌博覽會開幕 中外500多個品牌齊聚三亞

2019海南國際品牌博覽會22日於三亞開幕，以「共享自由貿易新起點」為主題，吸引了18個國家和地區的500多個品牌參展。海南省商務廳副廳長姚磊表示，海南商務廳將秉持用最好的資源吸引最好的投資理念，為來自五湖四海的客商創造投資興業的良好營商環境。（中新社）

《北京》北京已獲南水北調工程輸水超43億立方米 5年來投資上千億回饋水源區

北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室22日指出，自2014年南水北調中線工程進京通水以來，目前丹江口水庫已累計向北京輸水超43億立方米；為回饋水源區，五年來，北京向河南、湖北兩省水源區投入資金25億元（人民幣，下同），同時引導京企在水源區投資上千億元。（中新社）

《陝西》陝西首個「智慧收費站」正式運行 掃碼繳費「7秒」通過

陝西省首個高速ATC自助收費站，在西安咸陽國際機場專用高速秦漢收費站正式運營。據了解，自助繳費系統（ATC）在該收費站自2018年12月27日試運行以來，運營成本較傳統收費站降低28.6%，車輛通行效率提高了26%，車輛有效交易時間由10秒縮短至7秒，節省了人力、管理成本，為廣大駕駛乘客提供了更加方便快捷的出行體驗。（西安日報）

《北京》五一放假4天帶火旅遊股 這些板塊值得關注

大陸國務院辦公廳22日發布關於調整2019年勞動節假期安排的通知，5月1日至4日放假調休共4天。此通知發布後，立即帶動旅遊股走勢。個股方面，西安旅遊觸及漲停，張家界、眾信旅遊、桂林旅遊、雲南旅遊等股上漲超6%；中青旅、黃山旅遊、雲南旅遊、九華旅遊等旅遊股也均有不錯漲幅。（中新經緯）

▼五一放假4天帶火旅遊股。（圖／CFP）

