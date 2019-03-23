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華聞快遞／2018年人口淨流入前五省：廣東浙江安徽重慶陝西

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▲▼人潮,廣東,廣州。（圖／CFP）

▲廣東為2018年人口淨流入第一大省。（圖／CFP）

《廣東》2018年人口淨流入前五省：廣東浙江安徽重慶陝西

根據26省份日前公布的人口數據推算，2018年人口淨流入量在10萬人以上的省份有廣東、浙江、安徽、重慶和陝西，這前五名省份2018年的人口淨流入量分別達到84.24萬人、49萬人、28.23萬人、15.88萬人和11.9萬人。（中新社）

《青海》青海油田尖北新區累計生產天然氣1.2億立方米

中國石油天然氣集團公司青海油田分公司指出，尖北新區已累計生產天然氣1.2億立方米，意味著青海油田在天然氣風險勘探上取得了突破性進展。相關負責人也透露，青海油田在勘探系統全面推行​​對標管理。（中新社）

《新疆》新疆兵團獲陸中央財政動物防疫等補助經費298萬元人民幣

大陸財政部撥付新疆生產建設兵團中央財政動物防疫等補助經費298萬元（人民幣，下同），按照此項經費績效目標要求，主要用於非洲豬瘟防控工作中展開產地檢疫、屠宰檢疫（檢測）和監督檢查等方面。（中新社）

《青海》西寧市推出新政「環境有價損害必償」

青海省西寧市生態環境局23日指出，西寧市委、市政府辦公室日前聯合印發《西寧市生態環境損害賠償制度改革實施方案》，標誌著西寧市生態環境損害賠償制度改革正式拉開序幕。（中新社）

▲教育，考試，學生，舉手發問（圖／視覺中國CFP）

▲山東安排166.3億元助推教育優先發展。（圖／CFP）

《山東》山東省級財政安排166.3億元助推教育優先發展

山東省財政廳23日指出，2019年，山東省級財政預算安排重點項目資金166.3億元，確切落實各項教育民生政策，支持深化教育綜合改革，擴大優質教育資源，全力保障山東教育事業優先發展。（新華社）

《北京》嬰幼兒教育成消費新熱點　市場規模將突破4500億元

2019年1月發布的《中國早教藍皮書》指出，中國一線城市和二線城市即將進入早教品牌競爭白熱化狀態，三線城市和四線城市將成為行業發展的主戰場，預計2025年中國早教市場規模將突破4500億元。（中新社）

《浙江》溫州舉行投資說明會　85個項目總投資近3000億元

2019年溫州投資環境說明會22日在北京舉行，共推出50個公共項目和35個產業項目，總投資約2880億元。此次招商活動主題為「投資溫州合作共贏」，主要吸引在京重點央企、國企、500強企業、上市企業、投資機構以及在京優秀溫商代表等進行投資。（中新社）

《上海》上海長三角產業升級股權投資基金成立　目標規模超100億元

上海長三角產業升級股權投資基金設立簽約儀式23日舉行，該基金由上海市嘉定區人民政府、浙江省溫州市人民政府、江蘇省崑山市人民政府、江蘇省太倉市人民政府和上海汽車集團股份有限公司共同設立，目標規模超100億元。（中新社）

▼上海長三角產業升級股權投資基金成立。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

ET快訊
不斷更新／蘇智傑二壘安打先馳得點　3局獅1：0猿
台女「跨黃線自拍」遭時速200km火車吸入月台　臺商會喊告義

關鍵字：華聞快遞,人口,人口增長,人口淨流入,廣東,浙江,安徽,重慶,陝西,人口淨流入量

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