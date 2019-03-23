草屯大學生機車遭竊PO網求救　警連日跟監抓到了：他有娃娃機地方都不放過！

記者白珈陽／南投報導

南投草屯鎮南開科大一名簡姓大學生，日前在臉書PO文表示機車遭竊，引起警方注意，警23日逮獲莊嫌，查出莊嫌除偷機車外，還竊取娃娃機零錢等多起竊案，犯案範圍包括大里、霧峰、南投及彰化，警方依竊盜罪嫌將他移送南投地檢署，全案由警方持續擴大偵辦。

▲莊嫌偷取娃娃機的地點包括大里、霧峰、南投及彰化。（圖／草屯派出所提供／下同）



草屯鎮中正派出所員警23日凌晨破獲一起連續竊盜案，就讀南開科大的簡姓大學生因機車遭竊，報案後在臉書上「草屯人」PO文提醒當地民眾小心防範宵小，引起警方關切。警方多日埋伏跟監，終於逮到犯人，詢問後發現莊嫌竟正要前往娃娃機店家犯案。



當時莊嫌騎著偷來的機車正準備往草屯的一家娃娃機竊取零錢，被多日跟監的警方抓個正著。經警盤問，他犯案的地點竟有大里、霧峰、南投及彰化等地，有娃娃機的地方他都不放過。調查後發現，莊嫌有毒品、竊盜前科，因缺錢買毒品，才會動念犯下案行。

▲莊嫌騎著偷來的機車正要犯案，當場人贓俱獲。



「謝謝你們幫我找回機車! 」警方尋回機車後，簡姓大學生十分開心，也在臉書「草屯人」PO文對警方的破案能力表示肯定與感激。

▲簡姓大學生在臉書上PO文感謝警方的幫助。



分局長潘金葉呼籲，草屯鎮因鄰近台中、彰化縣交通便利單日車流量非常大，學生多以機車代步，應特別留意停車時是否確實拔出鑰匙上大鎖，避免遭竊賊偷竊，以降低竊案的發生率，期盼有效遏止竊案發生，以降低民眾財物損失。