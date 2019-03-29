電動機車不適合偏鄉或山區　蕭美琴爭取六期環保機車也補助

▲立法委員蕭美琴（左）向環保署長張子敬（右）表示，電動車不適合偏鄉，針對偏鄉機車族群，要求環保署比照柴油車舊換新減稅及電動車補助標準。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

立法院日前邀請行政院環境保護署、交通部、經濟部及財政部就「空氣污染防制行動方案之執行績效與改進措施」進行專題報告。立法委員蕭美琴針對偏鄉機車族群，要求環保署比照柴油車舊換新減稅及電動車補助標準，也讓老舊機車舊換新車可獲得補助。

因應空污法，蕭美琴積極推動換車減免貨物稅及關稅，行政院上周也通過貨物稅條例修正草案，若大貨車汰舊換新，貨物稅最高可減免新台幣40萬元。蕭美琴對此支持，並指出除貨車之外，老舊二行程機車的換新也應納入考量。

蕭美琴指出，目前經濟部對汰換電動車提供一定補助，從產業升級與減少空污的角度，她都表示支持，但是基於花蓮民意代表的立場，補助電動車的政策對交通不便的偏遠地區民眾較難受惠。蕭美琴表示，花蓮部分山區高低起伏大，對馬力的規格需求高，不適合電動車爬坡，加上產業的規模尚未普及，電池更換及充電的設施在花蓮都極度不足，車主換成電動車的門檻較高。因此，蕭美琴建議在偏鄉地區因地制宜，讓民眾購買更高環保規格的機車也能獲得補助。環保署署長張子敬正面回應說，政策重點在於減少污染，並承諾將評估在電動車設備還不足的地區，也以政策誘因鼓勵汰換六期油車。

除此之外，為了提升花蓮地區的環境，蕭美琴針對花蓮市環保公園累積的陳年垃圾，在2012年就爭取環保署補助2400多萬以施作邊坡穩定及相關工程。蕭美琴指出，環保公園的前身為垃圾掩埋場，經海浪長年侵蝕，垃圾落海的問題越來越嚴重，其中多數是無法分解的塑膠袋，嚴重汙染海洋。

蕭美琴表示，根本的解決之道應逐步移除垃圾，但垃圾堆置經年累月，已達龐大數量，因此她再度向環保署爭取經費，協助地方政府將垃圾去向及後續處置一併納入規劃。張子敬表示，只要地方政府願意做，環保署一定全力支持。