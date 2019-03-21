購票更方便！今起高鐵「敬老、愛心票」可手機、售票機取票

▲台灣高鐵公司宣布敬老、愛心票今起可手機、售票機取票。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

為提供敬老、愛心票旅客更便利的取票服務，台灣高鐵公司今（21）日起推出新措施，凡符合敬老、愛心票優惠資格的旅客，只要在高鐵車站窗口持相關證件購、取票，高鐵公司將註記該身分證字號，於次日起至有效期限內，再度購票時即可透過台灣高鐵行動購票App「T Express」購、取票，或於網路訂位系統完成訂位後，利用高鐵各車站之自動售票機付款取票，大幅提升購票便利性。

敬老、愛心票係高鐵公司依法提供之半價優惠票，為確保相關資料正確性，依規定旅客購、取票時，均需出示符合規定證件以供確認。為提升敬老、愛心票旅客購、 取票的便利性，高鐵公司宣布開放敬老、愛心票於行動購票App「T Express」（需更新至4.90以上版本）及自動售票機取票，預計今年第三季再於便利商店導入免持證件取票服務。

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高鐵公司提醒，旅客同時購買多張敬老、愛心票，若有部分身分證字號未被註記，仍請旅客至車站窗口或高鐵合作便利商店，出示符合規定之證件後取票；此外，旅客若直接至車站窗口購買或領取敬老、愛心票，仍應出示符合規定之證件，以便確認並持續更新註記資料。

高鐵公司表示，考量優惠資格可能變動，適用優惠之註記採效期制，敬老、愛心票旅客於購票後至隔年年底，均可使用這項便利服務；若愛心票旅客之身障手冊有效期限短於隔年年底，則以身障手冊之有效期限為限。高鐵公司強調，敬老、愛心票旅客乘車時，仍應隨身攜帶證件以備查驗。