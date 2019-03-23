搶不到65折早鳥票！網友驚揭「搜刮」內幕　高鐵回應了

▲高鐵示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

記者洪巧藍、李依琳／台北報導

為了鼓勵大家提早訂票，高鐵有65折早鳥優惠票，但現在有民眾抱怨，早鳥票開售不到30秒就賣完，根本買不到票，一查臉書社團發現特定人把票搜括走，然後轉賣，「高鐵票真的不考慮推實名制嗎？」對此，高鐵回應，購票系統有安全保護機制，將持續監控是否有交易異常情形，也呼籲旅客如有發現不法，可以報警取締或向高鐵檢舉。

一名網友日前在PTT發文指出，這個月計畫要去台中，結果查一查高鐵票打65折的票全部都沒了，懷疑是被特定人搜括走，「找一找臉書社團，結果真的被某些人全部包走，好多個賣家...每個賣家每一班車都有4張票左右，一天又有十幾班，而且只賣台北<->左營 $965。」網友說，雖然是賣原價，但這些人賺走了銀行回饋和積分，而且大部分不給退票，少部份說退票手續費100元，「大家有沒有搶65折票的方法？高鐵票真的不考慮推實名制嗎？」

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對此，不少網友紛紛留言，「有點像黃牛餒？」「以前就看過有人抱怨，好像社團也蠻兇的。」「準時搶都搶不到+1」「去高鐵抗議，這種真的很垃圾！」「沒買到過QQ」不過，也有網友認為，有規劃要出遊就要提早買，應該不可能都買不到。原PO則強調，已經實驗提早到65折開賣當天，結果不到30秒輸入完還是顯示售罄。

高鐵回應， 依照《鐵路法》第65條規定「購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，按車票張數，可處每張車票價格之五倍至三十倍罰鍰」，旅客若有發現加價轉售情形，除可報警取締外，也歡迎向高鐵公司檢舉，台灣高鐵將全力配合警方調查，杜絕不法交易，呼籲民眾切勿以身試法。

高鐵強調，購票系統對外設有防火牆及各種系統安全保護機制，高鐵公司亦持續監控是否有大量交易或異常情形，一旦發現即會立即處理，惟目前並未發現類似異常情事。