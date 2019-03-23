上班11小時領1千！男離職秒收「8+9簡訊」撂兄弟　老闆冷笑：您惹不起

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

一名男網友日前接到面試通知，結果剛到公司第一天，他就從早上10點，一路忙到晚上9點才回家，由於無法接受工作內容，他當晚立刻提離職，沒想到隔天就收到恐嚇簡訊，對方甚至請人帶隊找他，冷笑說「年輕人，我不是您可以惹得起的。」

男網友在爆怨公社發文訴苦，「真的覺得很扯！一大早打來叫我去面試，然後我去了就一直幫忙用東西有的沒的，他拿1000元給我，還給了一件衣服，我想說可能是今天的薪水，畢竟從早上10點一直搞到晚上9點才回家，可是因為作不是很好的工作，所以我決定不做，結果早上就看到這個......。」

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▲如果再不回電，就會有人帶隊去問候他了。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見對方傳訊息說，「不做沒關係，1000元跟衣服請歸還，速速回電，後果自負」，由於他睡覺沒回，時隔1個多小時，那人下最後通牒，嗆道「中午11點前沒回電，小鄭會帶隊找您，事情就不是您還我1000元和衣服這麼簡單。」

事後，老闆更放話威脅，「今天晚上不見不散，我少拿一樣，您會付出該有的代價，晚點您爸媽會打給您，等電話喔。」

▲老闆滿滿江湖味啊。（圖／翻攝自爆怨公社）

男網友看完非常傻眼，不過表示，願意將錢和衣服歸還，但對方也必須支付薪水。結果老闆裝死轉移話題，還冷笑說「我封鎖您了，不用傳訊息了，有事打來見面聊，等等您爸媽就會打給您了，呵呵。」

網友們看完一片狂嘲，紛紛回應「這是8+9的工作吧」、「帶隊？討債的哦？」、「找就找啊，我也找警察來等他好了」、「怎麼有種被仙人跳的感覺」、「已經是恐嚇了，可以報警」、「這樣還可以當老闆==」。

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