殯葬父幫慶生！背後傳詭異女聲「昨天車禍…謝謝你」　同事：祂剛好過世1年

▲他幫女兒慶生時，竟錄到詭異女聲在後面說話。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／綜合報導

彰化一名從事殯葬禮儀業的網友在臉書上PO了一段影片，當時他正在幫女兒慶生，結果事後看影片時發現，後面竟然有超詭異的女聲，嚇得趕緊將影片貼到臉書上，想知道「祂」到底想說什麼，而廣大的網友們竟真的聽出來，那個女生似乎是在向他說謝謝，還說自己是昨天發生車禍的，大家聽完全都寒毛直豎。

這名網友在臉書「靈異公社」社團中發文，日前在一家小吃店買蛋糕幫女兒慶生，也錄下了一段開心唱歌吹蠟燭的畫面，結果事後看影片時，竟發現背後隱約可以聽見一個女生的聲音，他PO到社團裡請網友們一起聽看看那個女生到底在說什麼，「我是從事殯葬禮儀，會不會剛好是亡者的生日到了？」

請繼續往下閱讀...

影片中的女生聲音有些低沉，還有一點回音，就像是在耳邊說話似的，有點虛弱地說，「我是昨天的大嬸，太謝謝你，就是那個我…我是昨天發生車禍的」，和他們歡樂慶生的氣氛對比起來，氣氛既詭異又令人頭皮發麻。

他事後也請同事幫忙看看有沒有當天生日的亡者，或是剛好那天過世滿1年的，沒想到真的有一個亡者真的剛好「對年」，不過另一名同事說，公司裡的那為亡者是男生，所以應該也不是。

網友們看到他的貼文也紛紛留言表示，「聽不懂，可是好明顯…發毛」、「感覺好毛啊」、「超清楚的阿」、「我後悔聽了」、「我後悔點開聽了，嚇到不敢去洗澡」、「雞皮疙瘩……」、「聲音好明顯」、「真的有耶，蠻清楚的聲音」。

結果有神人網友發現，影片中的女聲其實是旁邊電視的聲音，經過比對和韓劇《雖已30但仍17》中的對話內容一模一樣，也證實這詭異女聲不是另一個世界的聲音，只是虛驚一場。