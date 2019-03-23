詭異小房推銷絲瓜露！大媽「皮膚太差」猛攻...OL神破解　網洗版：被騙過+1

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友昨天下班經過捷運府中站時，遇到化妝品推銷員，起初對方只請她幫忙填寫問卷，隨後便帶她進到一個詭異小房間，沒多久，一位60歲大媽登場，對方先是一陣寒暄，接著瘋狂攻擊她的膚質狀況，並開始推銷絲瓜露；而她並沒有被話術牽著鼻子走，反倒將了大媽一軍，讓廣大女性朋友看得超過癮，不少苦主也趁機怒道，「那根本毒瘤，被騙過+1。」

女網友在爆怨公社po文提到，昨天經過府中站時，看到兩個沒拿包包、在路上不斷張望的女生，而對方也迅速上前，親切地說「妳好啊我沒有惡意，妳好可愛喔幾歲呀？可以幫我填個問卷嗎？我今天要填完100份還有20份沒填，可以幫幫我嗎？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

聽到她意料中的話術，女網友雖然心裡有譜，仍好奇地答應了，並跟著對方去到一個小房間，「那裡有個60歲大媽，她先給我倒一杯茶，一直說很好喝要我喝，我都假裝配合，嘴唇碰杯子後吞口水，接著大媽要我填問卷，還問了我的職業，然後便不斷攻擊我的皮膚，我心想她的皮膚比我差，超沒說服力的，後來開始講一些話術，說一天20塊就可以讓妳皮膚變好，妳覺得值得嗎？」

大媽扯東扯西講了一堆話後，才問說「妳願意花600塊買我們的絲瓜露嗎？」而女網友也不是省油的燈，直回「好啊，妳幫我買一張保單我就幫妳買」當然對方不會跟著她的套路走，語重心長地說買這個是幫她解決皮膚問題，於是她順著這句話再回擊，「買保險也是幫你人生得到一個保障啊！」

兩方攻防到這，大媽開始不耐煩，怒道「妳覺得我幾歲了會沒有保險嗎？」聞言，女網友笑著說，「那妳有保險的觀念很好呀，妳幾歲呀」，接著拿下主導權，開始反推銷對方，「我只是想陪她玩，想也知道她不會買。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

眼看女網友越講越起勁，大媽氣到不行，開始收拾桌上的東西，語氣不善地說，「我幾歲...我60歲啦，我不想跟妳講話了，妳趕快走。」看完這段經歷，網友們紛紛回應，「好笑，反被妳推銷，結果7pupu...妳厲害」、「果然是高手」、「商圈都能看到他們的身影」、「太威了，好棒的反推銷」、「我公司同事就是被騙了6萬，我還陪她去消基會和解」。

另外，許多苦主留言分享道，「先前跟朋友去士林，我們兩個是被一人一個勾著拉進去的，一進去就慘了，有女漢子檔在門口，不買不會放你走」、「被騙了2000訂金」、「真的無奈...我也被騙過，她們自己膚質差成這樣還敢嗆我」、「絲瓜水漲價了喔？國中買250」；最後原po也笑回，「大家都說絲瓜水漲價了，可能是填問卷時因為我薪水勾5萬以上，她從高價位開始喊。」

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