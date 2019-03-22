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結婚前2天！懷孕4個月男友狠斷「我們個性不適合」　她崩潰：為1桌11800...

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結婚前2天！懷孕4個月男友狠斷「我們個性不適合」（圖／翻攝爆怨公社）

▲婚紗、婚禮、喜餅、喜宴都準備好了，卻等不到新郎。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

2天之後就是穿上美麗婚紗的大好日子，懷有4個月身孕的女主角，卻突然收到男友的無情訊息，「我們個性不適合，還是不要繼續好了。」她細數這陣子準婆婆的各種刁難，最後2家人更因為喜宴一桌要10800或11800鬧翻，走上決裂之路。

蔡姓女網友21日下午在「爆怨公社」貼文，表示就在結婚登記前2天，男友狠心提分手，丟下一句「我們個性不適合，還是不要繼續了」，這對懷孕4個月的她來說，猶如晴天霹靂，無助到不知如何是好。

蔡女身為台中人，自從和男友交往後就特地北上工作，1年多來住在男生家，獨自面對陌生的環境，沒有朋友的陪伴、沒有家人的溫暖。好在多數時間裡面，能跟男友家人融洽相處，「地板髒了我就去掃、拖，水槽有碗我就去洗」，男友媽也會特別挑選她喜歡的水果買回家。

「但這一切美好的事物就在結婚前夕，崩壞了。」這陣子為了婚禮上的事，她和男友有過多次爭吵，例如禮車的數量，男友媽覺得3台就好，但女生的媽媽告知要六台車；又如金子的事，男友媽準備的是當年自己結婚時戴過的，女生媽媽則是打了全新的。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲網友多認為早點看清男方一家人是福不是禍。（圖／記者李佳蓉攝）

由於婚禮時間相當急迫，拍婚紗、挑餐廳、訂喜餅、約新秘，一連串問題加上平時要上班，搞得心力交瘁，一切都只希望能在孩子出生前辦好。前幾天她媽媽跟姐姐冒著雨去看喜宴餐廳，最後竟成了2人分手的關鍵導火線，因男友只想訂10800的菜色，但媽媽聽服務人員說，選11800菜單可以免10%服務費還有龍蝦，「（男友）連問都沒問過他爸媽他就直接回絕。」

之後，男友就表示不想結婚了，蔡女媽媽試圖打電話溝通結果無效，只得到「如果小孩她要帶，我一個月給7000（元），她不帶我就自己養」的冷酷回應。她難以接受這樣的結局，當晚努力想跟男友和好，卻沒有任何轉圜的機會，「我心都涼了......交往了1年多，沒想過他居然是這樣的人。」

最後，媽媽盛怒之下衝上台北，把女兒所有行李搬回台中；男友媽則「烙」下狠話，表示小孩生歸男方養育，不然就走法律途徑。經過這番波折，蔡女準備好當單親媽媽，獨自撫育肚中孩子，並用親身故事提醒姊妹們，「女生要好好保護自己」。

文章貼上網，吸引2.3萬人前來加油鼓勵，「這世界上的媽寶真的很多」、「不要委屈自己，為母則強硬起來」、「孩子生出來記得要贍養費」、「恭喜你還沒嫁，這種嫁過去也不會幸福」、「上天保祐妳，才會讓妳在結婚前夕認清他的為人」、「有這種婆婆，恭喜妳還沒嫁。」

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