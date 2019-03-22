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女友7年劈腿3次！房間「掌聲超激烈」一夜多發　綠帽哥竟求復合：我好沒用

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私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女友背著偷偷來。（圖／取自pixabay網站）

網搜小組／綜合報導

「我很愛她，我原諒了她。」一名男網友發現交往7年的女友與同事上床後，雖然很氣但選擇原諒，沒想到最近又得知女友與同事舊情復燃，氣得提分手，但只要聽到對方說「我好愛你」就心軟，就仍咬牙繼續同居，可是他都知道女友背著他亂搞開房，雖然知道自己沒用，但他就是狠不下心。

該名男網友在臉書「靠北女友」PO文說，與他交往7年的女友又劈腿了，最近與他同事搞在一起上床，但他很愛女友便原諒了，他假裝沒事繼續與女友在一起，想說可以重修感情，回到以前甜蜜時光，「不過她回來之後，卻繼續跟我同事聯絡，一起出去打X。」

請繼續往下閱讀...

▲▼外遇 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲原PO眼睜睜看著女友偷約同事開房 。（圖／免費圖庫pakutaso）

知道自己頭頂被「綠帽」戴好戴滿後，他怒提分手，但女友不斷求饒說「給我時間，我會好好處理跟同事之間的關係，我很愛你」，他的心整個都軟了，沒有把女友趕出去，繼續同居睡在同一張床，但他知道自己再騙自己。

他崩潰說，雖然女友每天跟他睡在一起，「但我常常眼睜睜地看著她跟我同事出去開房......我好難受，我不知道該怎麼做。」一字一句透露出迷茫，不知道下一步該怎麼走。

原PO超大綠帽，讓2000多名網友傻眼說，「你這個無3小路用的卡肖」、「人家送你帽子戴...帽子歪了，你還自己戴正的概念」、「你他X睡別人老婆7年了，還不滿足嗎？」、「第一次傻 ，第二次笨，第三次你就吃大便吧」、「去追你同事的老媽，搞到她離婚跟你結婚換你當他老爸」、「打不贏就加入，選我正解」。

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關鍵字：劈腿,外遇,靠北女友

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