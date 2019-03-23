　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

夫妻國道下車綁繩被撞飛！頭顱破裂2人慘死　肇事比丘無保請回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣國道6號草屯路段22日晚間6時許發生一起死亡車禍，一位大型吊臂車54歲邱姓駕駛與35歲妻子在路肩處理鬆脫繩索時，遭到一輛由65歲吳姓比丘駕駛的轎車撞上，邱男當場頭顱破裂慘死，邱妻送醫後宣告不治。檢方23日下午相驗死者遺體後，已經先讓吳姓比丘無保請回。

根據了解，南投縣消防局22日晚間6點40分接獲民眾報案，指稱國道6號東向10.7K有2人倒臥在外側車道，他們立刻調派人員前往救援，但抵達現場時卻發現駕駛已經頭顱明顯破裂、明顯死亡；至於另一名女性則滿臉鮮血、失去生命跡象，緊急送埔里基督教醫院急救，但最後仍傷重宣告不治。

▲傅姓女子當場失去生命跡象，送醫仍不治。

▲邱男於國道六號疑因下車處理吊車鬆脫繩索，遭吳姓出家人撞擊，當場頭顱破裂慘死。（圖／民眾提供／下同）

國道警方初步調查，當時邱姓夫妻將大型吊臂車閃黃燈停在路肩，接著2人下車站在外側處理鬆脫的固定繩索，結果就被吳男駕駛轎車撞擊。吳男表示，當時路段的照明不足，突然聽見「砰」的一聲，他也不知道撞到什麼，緊張之下車子也撞上護欄，他下車後才發現2人已經倒地。

警方表示，當時大型吊臂車出問題停在路肩，並沒有在前方放置故障標示，而且該路段確實沒有路燈比較昏暗，肇事車輛的車速則約90到100公里，沒有酒駕及超速的情況，吳男訊後依過失致死罪嫌送辦。

檢方23日下午相驗死者遺體後，已經先讓吳姓比丘無保請回，詳細肇事原因仍有待調查。

▲邱男於國道六號疑因下車處理吊車鬆脫繩索，遭吳姓出家人撞擊，當場頭顱破裂慘死。（圖／記者白珈陽攝）

▲吳姓出家人駕駛車輛。

ET快訊
台中夜店亂鬥「21歲超狂姊弟」醉瘋毆警　所長上台開罵：現在臨
不斷更新／猿7局6比2逆轉獅　廖健富單場4次四死破開幕戰紀錄

關鍵字：國道六號,國道6號,吊車吊臂,死亡車禍,比丘

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／夫妻雙載竟撞山壁！老婆痛苦倒地　看著老公摔進山溝慘死

台中屁孩夜店亂鬥「21歲超狂姊弟」醉瘋毆警　所長怒衝上台開罵：現在臨檢

夫妻國道下車綁繩被撞飛！頭顱破裂2人慘死　肇事比丘無保請回

火燒床墊害女重傷！母淚眼照顧2個月…最後看著她死在病床

購物成癮欠百萬卡債！假貴婦親餵女兒老鼠藥　還讓她裸屍曝荒野　

醉男跳車徒步推車說「我沒發動哦」　警：行車記錄器全都錄

影／酒駕躲過裁罰還不滿意　他下車又嗆員警「五字箴言」2小時

上陣父子兵　「父親變師傅」合力查緝通緝犯到案

2月以來連三起！騎士閃狗自摔「傷見骨」　找無飼主認倒楣

客運車駕駛「尬車」發生擦撞？　網批：這車誰敢坐

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

王陽明：我會讓她很性福！　 蔡詩芸害羞「都臉紅了」

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

快訊／夫妻雙載竟撞山壁！老婆痛苦倒地　看著老公摔進山溝慘死

台中屁孩夜店亂鬥「21歲超狂姊弟」醉瘋毆警　所長怒衝上台開罵：現在臨檢

夫妻國道下車綁繩被撞飛！頭顱破裂2人慘死　肇事比丘無保請回

火燒床墊害女重傷！母淚眼照顧2個月…最後看著她死在病床

購物成癮欠百萬卡債！假貴婦親餵女兒老鼠藥　還讓她裸屍曝荒野　

醉男跳車徒步推車說「我沒發動哦」　警：行車記錄器全都錄

影／酒駕躲過裁罰還不滿意　他下車又嗆員警「五字箴言」2小時

上陣父子兵　「父親變師傅」合力查緝通緝犯到案

2月以來連三起！騎士閃狗自摔「傷見骨」　找無飼主認倒楣

客運車駕駛「尬車」發生擦撞？　網批：這車誰敢坐

中職／克服恐左投症　梁家榮敲安：感謝教練沒有換掉我

草屯大學生機車遭竊PO網求救　警連日跟監抓到了：他有娃娃機地方都不放過！

中職／羅里奇沒續投遭逆轉　蔗總解釋：扭傷提早換

中職／李茲5局飆153公里賞獅9K平紀錄　洪總讚球威很好

UBA／健行4強擊潰衛冕軍　國體大連霸夢碎

林心如硬傳承喜好給女兒　派奶油桂花手秀粉紅Kitty錶

粉絲等了3年！早安少女組6月登台　嘴甜喊：想念粉絲

大甲媽嫁女兒！99對新人鎮瀾宮前共結連理　媽祖福證超甜蜜

凌亂桌面自己變乾淨？監視器逮神秘小精靈　他嚇呆不敢相信這畫面

神秘女角加入！《女神異聞錄5 黃金版》公開第二波預告

社會熱門新聞

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

夫妻命喪國道　路肩綁繩被比丘撞..

妹子傳私密照挑逗　宅男遭放鳥黑..

夫妻開600萬瑪莎拉蒂賣毒　警..

18歲男逆騎單車　遭雙B跑車撞..

24歲少尉返營遇死劫　遭輾過爆..

一晚至少3次　熟女腰劇烈疼痛受..

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

再動就射裡面！　軍人性侵前女友

國三中和段清晨連2起車禍　6車..

假貴親餵女兒老鼠藥　還讓她裸屍..

他死在車內半個月腐爛生蟲　母淚..

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚..

嘉義大學廁所傳呻吟聲　校方貼公..

更多熱門

相關新聞

出家人趕晚課撞死夫妻　3毛孩等不到主人

國道6號22晚間發生死亡車禍，1名出家人要趕到埔里的佛寺上晚課，結果不慎撞上路邊處理吊車吊臂的邱姓夫婦，其中丈夫當場爆頭慘死，妻子則是在送醫後仍不治身亡，而邱姓夫婦在魚池鄉住家養的3隻毛孩，再也等不到主人回家。

硬超右轉貨車　騎士噴飛頭撞變電箱重傷身亡

未戴安全帽死亡車禍頻傳！　警提供平安帽

兩方都酒駕　無照高職男女碰撞休旅車慘死

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

鄭俊英搞小動作　警方一查手機傻眼

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光

辣台妹短裙露毛　日本情侶一看偷笑

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

　

林心如罕見曬出「2歲小海豚」照片

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！

盯女屍胸部：顏色好深　修復師重病

趙正平強抱25秒「辣模驚恐走光」！網怒譙離譜

歐陽娜娜半年賺3億「安家費」曝內幕

夫妻命喪國道　路肩綁繩被比丘撞慘死

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

更多

最夯影音

更多

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面