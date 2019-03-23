夫妻國道下車綁繩被撞飛！頭顱破裂2人慘死　肇事比丘無保請回

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記者趙蔡州／綜合報導

南投縣國道6號草屯路段22日晚間6時許發生一起死亡車禍，一位大型吊臂車54歲邱姓駕駛與35歲妻子在路肩處理鬆脫繩索時，遭到一輛由65歲吳姓比丘駕駛的轎車撞上，邱男當場頭顱破裂慘死，邱妻送醫後宣告不治。檢方23日下午相驗死者遺體後，已經先讓吳姓比丘無保請回。

根據了解，南投縣消防局22日晚間6點40分接獲民眾報案，指稱國道6號東向10.7K有2人倒臥在外側車道，他們立刻調派人員前往救援，但抵達現場時卻發現駕駛已經頭顱明顯破裂、明顯死亡；至於另一名女性則滿臉鮮血、失去生命跡象，緊急送埔里基督教醫院急救，但最後仍傷重宣告不治。

▲邱男於國道六號疑因下車處理吊車鬆脫繩索，遭吳姓出家人撞擊，當場頭顱破裂慘死。（圖／民眾提供／下同）

國道警方初步調查，當時邱姓夫妻將大型吊臂車閃黃燈停在路肩，接著2人下車站在外側處理鬆脫的固定繩索，結果就被吳男駕駛轎車撞擊。吳男表示，當時路段的照明不足，突然聽見「砰」的一聲，他也不知道撞到什麼，緊張之下車子也撞上護欄，他下車後才發現2人已經倒地。

警方表示，當時大型吊臂車出問題停在路肩，並沒有在前方放置故障標示，而且該路段確實沒有路燈比較昏暗，肇事車輛的車速則約90到100公里，沒有酒駕及超速的情況，吳男訊後依過失致死罪嫌送辦。

檢方23日下午相驗死者遺體後，已經先讓吳姓比丘無保請回，詳細肇事原因仍有待調查。