　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我請妳啊！」裝闊男約吃飯…結帳滑手機裝死　她掏千元買單：秒刪好友

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼用餐,吃飯,飲食,餐廳,聚餐,餐桌,餐點,筷子。（圖／翻攝自pixabay）

▲男性友人說要請她吃飯，結果卻裝死不付錢。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

小氣也要有分寸，故意占別人便宜真的很不好。一名女網友在臉書上貼文，日前一名男性友人突然約她吃飯，選了一間1人500多元的餐廳說要請客，結果2人吃飽對方卻完全沒有要結帳的意思，她只好拿出錢包把1千多元的帳單結了，2人分別後立刻刪除對方好友。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，日前一位男性友人突然找她一起吃飯，還很大方地說，「我請妳啊！」她心想反正沒有其他事，去吃個飯而已，對方挑了一間人均消費500多的餐廳，她也沒有打算要讓對方付錢的意思，覺得自己又不是沒錢，可以自己付就好。

請繼續往下閱讀...

結果吃飽飯，服務人員到桌邊幫他們結帳，對方卻完全沒有要付錢的意思，只是自顧自地滑手機，她當下只想說趕快結帳，讓服務人員等很不好意思，就直接拿出錢包把2個人的餐錢都付了，結完帳對方什麼也沒說，直接變成她請對方吃飯，讓她非常傻眼，道別後馬上把對方刪除好友。

她無奈地說，請客對她來說根本不是問題，但這是感覺問題，「如果你一開始就直說，我付錢我覺得還好，但你一開始裝大款，然後再來裝死真的不OK，我不是沒有請過別人，甚至我朋友都知道沒錢來找我我一定會帶他們去吃飯，真的只能說沒有那個屁股就不要吃那個瀉藥。」

網友們看到她的貼文都覺得那個男生太誇張了，「怎麼有這麼不要臉的人」、「一種我請客妳出錢的概念」、「這也太扯」、「臉皮也太厚，騙頓飯也爽」，還有不少網友覺得她應該付自己的就好，「結帳的時候應該直接說各付各的，不用幫他付」、「跟店員說分開結，你的結好了就可以走了」、「就付你點的就好」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
修復師盯女屍胸部脫口「顏色好深」回家秒重病　奔靈堂淚跪…狂擲
趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！死命拉裙畫面曝光網怒譙
4點開幕前隔著螢幕「聞髮香」！中職四大啦啦隊正妹一次看

關鍵字：爆怨公社,請客,男性友人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「從沒出過門」250Kg豐腴男趴臥亡　遺體移出門瞬間…他聽見一聲謝謝

殯葬父幫慶生！背後傳詭異女聲「昨天車禍…謝謝你」　同事：祂剛好過世1年

影／辣台妹「短裙露毛」遊迪士尼　日本小情侶笑：沒刮！她怒秀美腿

女友7年劈腿3次！房間「掌聲超激烈」一夜多發　綠帽哥竟求復合：我好沒用

以為假貨！他無聊玩娃娃機夾到「一盒iPhone」　開機真的能用...網曝市價

板橋神級帥警！安全帽一脫「神似柯震東」路人猛盯　女網癡笑：罰單600換簽名

孩子們說床底有怪物…媽以為是幻想玩伴　半夜真的出來嚇瘋全家

有前任！未來婆婆羞辱「嫁我兒要乾淨」…男友冷漠　她傻眼：我才高中耶

結婚前2天！懷孕4個月男友狠斷「我們個性不適合」　她崩潰：為1桌11800...

國寶藝術家李錫奇逝世享壽81歲　「藝壇變調鳥」飛往天國

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

王陽明：我會讓她很性福！　 蔡詩芸害羞「都臉紅了」

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

國寶藝術家李錫奇逝世享壽81歲　「藝壇變調鳥」飛往天國

驚！警察對兒童開出紅單　家長竟說好開心…原來是體驗營

禪淨共修祈福法會　萬人燃心燈祈世界和平

上班11小時領1千！男離職秒收「8+9簡訊」撂兄弟　老闆冷笑：您惹不起

「我請妳啊！」裝闊男約吃飯…結帳滑手機裝死　她掏千元買單：秒刪好友

全國原住民運動會23日晚間台中登場　4千人競逐

師生關心校長遴選爭議　台大：檢討報告3/25送教育部

聊Line「歪頭笑噴」怎弄！她傳授1招...天兵友「45度中邪」狂試　網全笑翻

影／屏東東港再驚現疑似浮屍豬！　居民嚇：這隻不知到死多久

遭私訊看照！桃園妹「開腿露3點」回擊Hold全場　煞氣弟嚇壞已讀…6千網笑噴

春風教台語餵她們吃檳榔！　文慧如「老司機吃法」傻到笑翻

國寶藝術家李錫奇逝世享壽81歲　「藝壇變調鳥」飛往天國

中職／鍾承祐下月晉升新手爸　一軍出發「把握當下」

密切掌握最新情勢！嚴德發代蔡英文慰勉官兵辛勞

雲林小客車瞬間燒成火球　火勢撲滅後車內驚見一具焦屍

柴去巡田水回來多雙「低筒馬靴」　開心在家走秀媽崩潰

開心拿到正妹女警電話！他撥出去「聽完19字」崩潰秒掛...笑噴全網

駕駛邊開邊打嗑睡　2台巴士對撞瞬間起火…至少60人死亡

驚！警察對兒童開出紅單　家長竟說好開心…原來是體驗營

被告後變本加厲威脅「見一次打一次」　法官重判要賠135萬元

生活熱門新聞

　

懷孕4個月男友狠斷　我們不適合

娃娃機夾到iPhone　開箱真..

媽媽1打1搭捷運　小學生秒讓座..

遭私訊看照！桃園妹開腿露3點回..

女友7年劈腿3次！他竟求復合：..

高麗菜1顆只賣10元！公嬤丟3..

送6千元名牌皮夾！竟有別人健保..

殯葬父幫慶生！背後傳詭異女聲「..

男友媽堅持「全素婚禮」網正反戰..

抓大白鯊1屍15命遭轟　專家：..

春遊補助要來了！各縣市加碼方案..

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離..

雲林今晚送肉粽3.5小時！全路..

更多熱門

相關新聞

上班11小時領1千！男離職秒收8+9簡訊

一名男網友日前接到面試通知，結果剛到公司第一天，他就從早上10點，一路忙到晚上9點才回家，由於無法接受工作內容，他當晚立刻提離職，沒想到隔天就收到恐嚇簡訊，對方甚至請人帶隊找他，冷笑說「年輕人，我不是您可以惹得起的。」

猛攻「皮膚太差」狂推銷！OL神破解

媽媽1打1搭捷運　小學生秒讓座感動萬人

娃娃機夾到iPhone　開箱真的能用

懷孕4個月男友狠斷　我們不適合

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

鄭俊英搞小動作　警方一查手機傻眼

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

辣台妹短裙露毛　日本情侶一看偷笑

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光

林心如罕見曬出「2歲小海豚」照片

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家

　

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！

夫妻命喪國道　路肩綁繩被比丘撞慘死

6歲妹獨自玩耍！怪女「猛砍她臉5刀」

女老師只穿內褲！房東3人狂盯15分鐘

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

歐陽娜娜半年賺3億「安家費」曝內幕

醫生遭注射百草枯　醒來才知兇手是20年妻

更多

最夯影音

更多

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面