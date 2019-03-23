「我請妳啊！」裝闊男約吃飯…結帳滑手機裝死　她掏千元買單：秒刪好友

▲男性友人說要請她吃飯，結果卻裝死不付錢。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

小氣也要有分寸，故意占別人便宜真的很不好。一名女網友在臉書上貼文，日前一名男性友人突然約她吃飯，選了一間1人500多元的餐廳說要請客，結果2人吃飽對方卻完全沒有要結帳的意思，她只好拿出錢包把1千多元的帳單結了，2人分別後立刻刪除對方好友。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，日前一位男性友人突然找她一起吃飯，還很大方地說，「我請妳啊！」她心想反正沒有其他事，去吃個飯而已，對方挑了一間人均消費500多的餐廳，她也沒有打算要讓對方付錢的意思，覺得自己又不是沒錢，可以自己付就好。

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結果吃飽飯，服務人員到桌邊幫他們結帳，對方卻完全沒有要付錢的意思，只是自顧自地滑手機，她當下只想說趕快結帳，讓服務人員等很不好意思，就直接拿出錢包把2個人的餐錢都付了，結完帳對方什麼也沒說，直接變成她請對方吃飯，讓她非常傻眼，道別後馬上把對方刪除好友。

她無奈地說，請客對她來說根本不是問題，但這是感覺問題，「如果你一開始就直說，我付錢我覺得還好，但你一開始裝大款，然後再來裝死真的不OK，我不是沒有請過別人，甚至我朋友都知道沒錢來找我我一定會帶他們去吃飯，真的只能說沒有那個屁股就不要吃那個瀉藥。」

網友們看到她的貼文都覺得那個男生太誇張了，「怎麼有這麼不要臉的人」、「一種我請客妳出錢的概念」、「這也太扯」、「臉皮也太厚，騙頓飯也爽」，還有不少網友覺得她應該付自己的就好，「結帳的時候應該直接說各付各的，不用幫他付」、「跟店員說分開結，你的結好了就可以走了」、「就付你點的就好」。

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