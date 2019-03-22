「馬上就出名！」渣男性愛光碟恐嚇花縣府女官員　判囚8月

▲鄭姓男子自稱手上握有在縣府上班的1名已婚女性公務員的性愛光碟，威脅恐嚇對方。經法院審理，鄭男被判有期徒刑8月，並易科罰金24萬元。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名鄭姓男子自稱手上握有在縣府上班的1名已婚女性公務員的性愛光碟，威脅恐嚇對方準備好500萬元做為交換，否則就將光碟散布給議員、民代讓她因此出名，這名女公務員報警檢舉鄭男吸毒，不料鄭男以簡訊恐嚇被害女子，要將光碟記憶卡公開給全縣府，讓她家破人亡。案經法院審理，鄭男被依《恐嚇危害安全》二罪判有期徒刑8月，並易科罰金24萬元。

判決書指出，鄭男與被害女子原為友人，鄭知悉被害女子與丈夫均為公務員身份，後因故與被害女子交惡，為了挽回2 人情誼，2年前6月間竟在花蓮慈濟醫院內，以持有他與被害女子為性行為之影像檔案為由，向被害女子恫嚇稱：「你等下看過鏡頭以後，準備好500 萬。」



「花蓮縣政府就馬上出名，然後所有的民意代表，不管代表還是議員、立委，他們都會收到。甚至於擴張到各里的里長，這樣就好，其他不要了。X你娘，你先生還愛你的話」等語。



被害人女子心生畏懼，隨即於同日與鄭男一同前往鄭男住處內，伺機拿取性愛影像檔案，並報警檢舉鄭男涉施用毒品犯行（此部分已另經花蓮地院判決確定）。



鄭男因惱怒被害女子報案檢舉，同年7 月間又以行動電話，傳送簡訊恐嚇被害女子稱：「不要以為你沒事，好戲還在後頭相片光碟記憶卡、你都不在意喔？那我就公開全縣府每人一份，你報警我就讓你家破人亡，毒品來源是妳提供給我，你說注射一針我會持久，而你會很爽，我有人證跟記憶片做証，最少妳會判5 年以上15年以下」等語，加害被害女子生命、身體、名譽之言行。



被害女子不堪其擾忍無可忍跟花蓮分局報案，檢警追查鄭男所謂性愛光碟僅拍到拖鞋，鄭男恐嚇事證明確因此被判刑。