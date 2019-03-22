以為假貨！他無聊玩娃娃機夾到「一盒iPhone」　開機真的能用...網曝市價

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▲男網友看見夾娃娃機中有iPhone，抱持好玩心態夾出來。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣夾娃娃機市場競爭激烈，機台內獎品推陳出新，公仔、生活用品不奇怪，這陣子甚至吹起3C風，不過山寨假貨層出不窮，日前台中有男子砸1990元保夾「iPhone 8」，打開才發現是無法用的展示模型機，憤怒提告詐欺。現在有另一位男網友夾中iPhone，他抱持著好玩拿模型的心情，結果一打開驚訝發覺是真品！

童姓男網友日前在「爆怨公社」貼文，表示在一座夾娃娃機台中發現獎品居然有盒裝iPhone，雖然心中猜測大概是假的，但仍忍不住好奇心投了幣。抽出獎品後，讓人訝異的是iPhone居然可以正常開機，「只是電信業者怎麼會是（顯示）中國聯通」？

▲本以為會是假貨、展示模型，沒想到真的能開機使用！（圖／翻攝爆怨公社）

文章貼上網，不少網友懷疑有詐，擔心是山寨品，「這是梨子裝蘋果」、「回原廠設定還會看到安卓寶寶」、「因為是安卓系統，蘋果外型」、「山寨貨啊，不然還放真品進去嗎？」

根據網友貼出的照片，這支iPhone包裝相當完整，盒底清楚標明了了它的「身世」，為一支8GB版、白色的iPhone 4，系統版本為7.1.2。蘋果於2010年6月發表第四代智慧手機iPhone 4，最大特色在於全新的雙面玻璃外觀，不過以現今角度來看，它只支援3G網路，螢幕僅有3.5英寸，主副相機只有500萬和30萬畫素，堪稱「古董級」。

▲盒子背面資訊詳細，應是蘋果正品。（圖／翻攝爆怨公社）

不過iPhone 4發表至今近9年，即使是正品在市場上也幾乎沒價值，現在成了娃娃機內的小玩具，「我也有一支，我之前拿來聽音樂」、「我家有夾到一隻（支）iPhone 4，放著沒人用」、「這種的拿來給小孩在家連WiFi當遊戲機還不賴」、「現在很多地方買得到，我看過有人賣500-700（元）不等」、「當行車記錄器也不錯」。

至於為何手機內顯示的電信品牌是「中國聯通」？有網友解釋，這和前一任使用者有關，「這個如果之前有放sim卡沒重置，他就會記憶之前的電信業者。」

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▼這支8GB版本iPhone 4已升到可更新的最後版本iOS 7.1.2，前一位使用者用的是「中國聯通」。（圖／翻攝爆怨公社）