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有前任！未來婆婆羞辱「嫁我兒要乾淨」…男友冷漠　她傻眼：我才高中耶

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▲▼有前任！未來婆婆羞辱「嫁給我兒要乾淨」。（圖／取自pixabay）

▲高中妹交慘遭男友媽言語羞辱。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

網搜小組／綜合報導

婆婆已是夢魘，要是男友還是媽寶，兩邊夾擊根本崩潰。一名女網友高中時與同班男同學交往，但因為她有前一任的關係，被男友媽媽羞辱說「女孩子就是要乾乾淨淨嫁給初戀」，她私下跟男友抱怨，卻只有一句「你誤會我媽了」；她想說忍忍就過去，最扯的是男友是媽寶，連看電影都中途取消，只因「媽媽說『要早點回家』」，讓她傻爆眼。

該名女網友在臉書「戀愛公社」PO文說，她高中時與很渣又遠距離戀愛的前任分手後，心情沉靜一陣子便與同班男同學在一起，並被對方帶回家介紹，沒想到來到了地獄。

男友媽媽先是支開兒子，單獨帶原PO到庭院裡聊天，開始自顧說「我是已經規劃好兒子以後要讓他開XX店啦」、「我18歲就嫁給兒子他爸，我們兩個都是對方初戀」等話語，反正每一句都不離兒子，很擔憂兒子的未來，就怕掌中寶貝受傷了。

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲男友媽媽覺得「初戀嫁人才乾淨」。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

但更可怕的是，男友媽對於原PO有前任的事情很敏感，她主張「初戀就嫁人才乾淨」論點，還不斷灌輸理念說，希望兒子可以娶到沒有戀愛經驗的女孩，「因為兒子的姊姊也是乾乾淨淨嫁給她初戀，若是兒子願意跟一個跟別人交往過的女生在一起，我也只能尊重啦，反正以後睡在某任旁邊的他也只能自己承受。」

雖然她當時年輕不懂世事，但一聽就知道男友媽媽在羞辱，可是她也不敢和長輩頂嘴，只好默默承受這鳥事，私下在和男友訴苦，天真的她以為可以被安慰，結果男友只有短短一句「你誤會我媽了，我媽不會這樣」，就這樣沒了。

難過的她想說算了，可是最令她無法忍受的是，男友竟然是個「大媽寶」；她崩潰說，男友每天都由媽媽載他上下課，而且無話不說，「對，就是無話不說所以害死我了，每次約會前他媽就一直臨時找事給兒子，讓他常常遲到讓我乾等！」

▲▼電影院,劇院,電影,投影幕,劇場。（圖／pixabay）

▲原本要約會看電影，但男友一句「媽媽叫我早點回家」就取消。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

印象最深刻的是，情人節原本要約在西門町看電影，男友遲到就算了，捷運坐這麼久來到西門町，結果吃完飯準備要看電影時，突然接到一通電話，掛斷後立刻對女友說「家裡打的，我要回家了」，匆匆離去。

原PO崩潰說，當下內心超級失望的，但想說可能是家裡出事，男友才會趕著回去，她獨自回家後一直等待對方聯絡，結果無消無息，她實在太擔心只好拉下臉打電話給男友，「結果他說『哦，沒有啊，我媽叫我沒事早點回家』，我整個......。」

男友種種的媽寶行為，再加上未來婆婆各種苛刻，讓她真的受不了，在考上大學後，她提出了分手要求，丟下一句「你媽只有一個，女朋友還可以再找，分手吧」回贈打臉男友，不再與媽寶聯絡，讓她爽爆說「第一次分手沒有哭，還有種如釋重負的快感。」

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▼沒有擔當的男人，結婚只是更痛苦。示意圖，與本文無關，（圖／取自pixabay）

▲▼婚禮,小型婚禮,禮服,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

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關鍵字：媽寶,高中,初戀,戀愛公社

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