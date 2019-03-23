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台中屁孩夜店亂鬥「21歲超狂姊弟」醉瘋毆警　所長怒衝上台開罵：現在臨檢

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社會中心／台中報導

台中夜店發生打架鬧事案，西屯區環中路的「MUSE」23日半夜有酒客和安管人員在店門口爆發衝突，衍生大亂鬥，警方出動快打部隊火速趕往，祭出辣椒水等大陣仗壓制，其中一對21歲、20歲姊弟檔囂張咆哮、襲警，慘遭逮捕送辦。當時所長帶隊衝進店內臨檢，喝令夜店暫停活動，還衝上DJ台霸氣開罵「絕對不准酒駕」！

環中路的MUSE夜店23日半夜2時許爆發打架事件，一群年輕男女在店門口大亂鬥，6名黑色西裝男子追打白衣男子，雙方一路扭打，旁邊還有人看熱鬧吆喝「打啦！打啦」，叫罵聲中夾雜陣陣笑聲。台中第六分局獲報緊急啟動快打部隊，由市政派出所長謝俊雄帶隊趕往，大批警力隔離勸架，沒想到他們照樣繼續打，「不要動！不要動！」員警便噴灑辣椒水壓制群眾。

▲▼台中屁孩夜店亂鬥「21歲超狂姊弟」醉瘋毆警　所長怒衝上台開罵：現在臨檢。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲▼台中MUSE夜店酒客與安管鬥毆，警火速壓制。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中MUSE夜店酒客與安管鬥毆，警火速壓制。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中MUSE夜店酒客、安管大亂鬥，警方火速壓制。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方一共帶回8名滋事份子，六分局偵查隊隊長陳春安表示，壓制過程中，有一男一女企圖反抗警方，被以妨礙公務的現行犯逮捕。原來他們是分別21歲、20歲的張姓姊弟檔，氣焰囂張，竟喝得爛醉咆哮、攻擊員警，最後不敵辣椒水噴灑壓制被帶回；其他還有25歲、19歲許姓、楊姓女酒客，以及副店長31歲蕭姓男子，和25歲李姓、吳姓、徐姓安管等6人，被依違反社會秩序維護法究辦。

當時，謝俊雄控制住店外鬥毆衝突後，隨即帶隊進入店內臨檢，霸氣衝上舞台大喊，關閉音樂、所有人拿出證件受檢，一度還有屁孩不當一回事，開玩笑稱「拍電影嗎」，遭他痛罵「現在臨檢，就看各位何時要安靜」，台上DJ趕緊拿起麥克風告誡「閉嘴啦，不講話會死唷？」

「我在這裡跟各位重申，你們在這裡玩樂，我們警方絕對不容許你們向公權力挑戰。」謝俊宏霸氣在台上訓斥台下酒客，絕對不准有酒駕或藉機滋事行為，任何危害社會秩序的脫序行為，警方絕對依法嚴懲、絕不寬待！

警方調查，4名酒客在舞池喝酒狂歡，本來要上樓找友人敬酒，安管人員看到他們已經喝醉，制止上樓，引發4人不滿爆發激烈衝突，結果一路從店內追打到店外，最後遭警力壓制。

▼所長帶隊壓制！衝上台開罵「現在臨檢」。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中MUSE夜店酒客與安管鬥毆，警火速壓制。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中MUSE夜店酒客與安管鬥毆，警火速壓制。（圖／記者李忠憲翻攝）

ET快訊
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