分析韓流訪港五大收穫　港媒：香港也有不少韓粉

▲韓國瑜與香港特首見面。（圖／高雄市政府提供，下同）

大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜22日起展開港澳深廈行，當天率先抵達香港，並與港方簽訂26.71億新台幣的農漁等產品採購協議。港媒發表社評稱，韓流訪港「是成功的」，此行「至少有五大收穫」，港民也都期待或樂見香港與高雄有更好的合作前景。

社評認為，訪港行程的五大收穫分別是獲得訂單、有效行銷高雄、感受到香港對韓國瑜的好感與期待、有效展現韓國瑜的智慧和自信、為高雄和香港開啟更大的合作空間。

社評指出，韓國瑜一行獲得26.71億新台幣的簽訂，這是讓高雄貨出得去「有形的收獲」；有關行銷高雄方面，韓國瑜除了在香港會議展覽中心推薦農漁產品，還在其他場合積極行銷高雄，其中包括與香港官員會晤、與工商界的見面交流，並且達到較好的效果，相信未來一定會有更多港民願意到高雄旅遊、交流、投資。

社評提到，韓國瑜勢必感受到香港各界的熱情，感受到香港也有不少韓粉，許多港人對自身是有期待的；訪港行程雖然早已定位經貿、文化之旅，但有很多民眾和媒體關心政治相關的問題，韓國瑜都能輕鬆應對，有效展現其智慧和自信。

社評還說，這趟行程也為高雄與香港開啟更大的合作空間，雖然雙方原本就有密切關係，但從韓國瑜和各界坦誠、友善、深入的互動來看，相信對推動兩地經濟合作與人員往來具有重要意義。

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