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馬英九、朱立倫都沒去過！　韓國瑜訪「中聯辦」港立委：不合適

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▲▼高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

▲高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜22日到訪香港，會面香港特首林鄭月娥、中聯辦主任王志民。對此，港立法委員朱凱廸、區諾軒、梁耀忠以及政治團體「香港眾志」都表示，韓國瑜此次造訪中聯辦並不合適，也對香港民眾發出錯誤訊息，「韓市長這次打破成規，明顯是經過北京精心安排」。

據了解，香港中聯辦全名為「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，其中被賦予的五項職能之一就是「處理有關涉台事務」。

《星島日報》指出，韓國瑜此次獲得高規格待遇，中聯辦主任王志民在中聯辦大樓設晚宴接待，中聯辦副主任楊建平親自到門口迎接。中聯辦官網也指出，王志民對韓國瑜來港參訪交流非常歡迎，並介紹了「香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步」。

▼對韓國瑜此行，中聯辦官網發出訊息。（圖／香港中聯辦官網）

▲▼高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

報導指出，「時任台北市長馬英九、新北市長朱立倫訪港，都沒有進入過中聯辦，韓國瑜這次可能是首位進入中聯辦大樓的台灣地方首長。」韓國瑜也表示，與王志民吃飯，「氣氛非常融洽，都是說些溫馨、感情的話」。

此外，韓國瑜也表示這次參訪有三大目的，交朋友、賣東西、吸引旅遊，向香港促銷農漁產品，見證高雄簽下約6億港幣（約新台幣24.7億元）的農漁產品採購合約。然而，對於「選總統」、「九二共識」等政治議題，韓國瑜均不予正面回應。

▼高雄市長韓國瑜22日赴港。（圖／記者黃吳奕靖攝）

▲▼韓國瑜22日至香港，下午將進行農產品推介會暨簽約儀式。（圖／記者黃吳奕靖攝）

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關鍵字：韓國瑜,中聯辦,訪陸,香港,王志民,韓國瑜登陸

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