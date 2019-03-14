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崇右影藝科大舉辦「台灣青年領袖營」　培養學子多元學習視野

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▲ 崇右影藝科大舉辦「台灣青年領袖營」 培養學子多元學習視野。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 崇右影藝科大舉辦「台灣青年領袖營」，培養學子多元學習視野。（圖／崇右影藝科技大學提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

崇右影藝科技大學時尚造型設計系與㵾光文化藝術基金會合辦的「台灣青年領袖營」14日上午9時，在基隆市南榮路14-1號5樓舉行，新創的青年交流平台，並將和全省各高中、大專院校合作，透過多元學習管道來培養青年學子們，對自我的探索和興趣、建立自己的人脈，並有機會認識世界各地的青年領袖。

「有光最美-台灣青年領袖營」係透過團體互動與智能遊戲，盼望青年學子們能夠以專心能力、情緒穩定、行為自律、突破逆境、增進健康及人際相處等六面向來提升自我覺察與調適的能力，將正知、正見融入生活中來活出正念人生，讓往後的人生道路上，有更開闊的視野。

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▲ 崇右影藝科大舉辦「台灣青年領袖營」 培養學子多元學習視野。（圖／記者郭世賢翻攝）

「㵾光文化藝術基金會」在台、港、新加坡各地不斷以宣揚嶄新中華文化、並融入東、西方元素之身心人文藝術辦理相關Qtalk活動、Qclub講座、Qing雜誌等，希望能實踐「取之於社會，用之於社會」的理念。

崇右影藝科技大學校長俞維昇表示，針對時下青年在面對課業、面臨職場、家庭與人際關係等壓力下與未來人生規劃都盲然無從，如何能開創一系列以「正念」為主軸的豐富多元性並鼓勵青年們重拾自身價值來關愛社會，促進正念思維，提升生活幸福感，以真誠、良善及共好的理念，迎領未來。

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關鍵字：基隆,崇右

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