佛光山南台別院　2019「安樂富有」系列講座開跑

▲佛光山南台別院2019「安樂富有」系列講座活動開跑了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山南台別院2019「安樂富有」系列講座，將於4月1日起登場，為期14天講座活動，邀請不同領域的傑出學者專家、名人，分享他們的幸福百法，精彩可期，請大家把握機會踴躍報名參加，首場講座由致力於腦科學研究多年的認知神經心理學專家洪蘭教授，以「閱讀的力量」為題，分享她從閱讀裡獲得的幸福力量。

佛光山南台別院3月22日舉行2019「安樂富有」系列講座記者會，說明今年講座的特色和內容。住持滿舟法師表示，「安樂富有」系列講座舉辦至今已邁入第13年，13年來邀請無數的社會菁英擔任主講，講題的設定也不斷的追求多元創新，目的就是希望提供給社會大眾更寬廣豐富的學習成長和心靈交流，藉由活動讓大家體會星雲大師所暢揚的人間佛教幸福百法的意涵，讓我們所處的社會更加的祥和溫馨。今年的講座邀請到的講者有過去曾參加者，也有第一次受邀的，無論如何都是大家意猶未盡、還想再次親近聆聽或是公認的一時之選，希望各界把握機會踴躍參加，錯過今年就得等明年了。

2019「安樂富有」系列講座，4月1日至14日一連14天的晚上7時30至9時在台南市安平區永華路二段161號佛光山南台別院2大殿舉行，每場講座邀請不同領域的學者專家、社會菁英名人與佛光山資深法師以對談方式，分享他們的人生經驗和智慧。

2019「安樂富有」系列講座各場講座講者和演講主題有：4月1日洪蘭教授與覺培法師對談「閱讀的力量」；4月2日商業週刊特聘顧問、JW智緯管理顧問公司總經理張敏敏與覺元法師對談「信譽與品牌」；4月3日知名唱片製作人、作詞作曲家邱貴揚（阿樂）與慧讓法師對談「結緣」；4月4日知名男演員、主持人及歌手施易男與慧炬法師對談「潛能開發」；4月5日公視「浩克慢遊」主持人、作家劉克襄與覺多法師對談「打開心世界」；4月6日電視節目主持人任爸、S.H.E成員Selina的爸爸任明廷與依空法師對談「人生無量壽」；4月7日Money錢雜誌顧問林奇芬與慧傳法師對談「ＥＱ與理財」。

4月8日立明集團總裁劉招明與佛光山中天學校執行校長陳秋琴和慈容法師對談「幸福之道」；4月9日集世紀奧美公關創辦人、作家、畫家於一身的丁菱娟與永富法師對談「做最好的自己」；4月10日新聞主播、世界200國文化探險家睦澔平與如常法師對談「創意與創新」；4月11日專長營養健康醫學的知名醫師陳欣湄與滿謙法師對談「心藥方」；4月12日知名諮商心理師許皓宜與慧昭法師對談「習氣與習慣」；4月13日法羽律師事務所所長、名律師許峰源與慧寬法師對談「天天好心情」；4月14日城市作家、美食作家及公視「浩克慢遊」節目主持人王浩一與心定和尚對談「三世因果觀」。

2019「安樂富有」系列講座採線上報名、免費入場，每場講座網路報名於講座的前一天中午12時截止，講座期間也透過Facebook臉書同步直播即時分享精彩內容和現場氣氛。http:/ /signup.fgs.org.tw /index_d.aspx?pre_activity_id=72?_unit_id=D51200