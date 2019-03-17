南台別院禪與畫展　李弘毅快筆揮灑

▲李弘毅老師帶領著一群熱愛繪畫的學員們，經由丁菱娟老師的介紹來到佛光緣美術館台南館參展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在一陣陣茶香撲鼻的氣氛中，「丁菱娟老師與朋友們的第三人生畫展」之活動，李弘毅老師現場作畫就此揭開序幕，李弘毅老師是敦南美院的創辦人，他帶領著一群熱愛繪畫的學員們，經由丁菱娟老師的介紹來到佛光緣美術館台南館參展。

李弘毅老師原來就讀理工科系，因為家人覺得繪畫無法當作一份職業，但因李老師對繪畫的熱情不減，所以後來再去就讀師範大學美術系研究所，從此踏上繪畫的路。對於作畫與禪的關係，李老師表示：我們在參禪的時候其實面對的就是自己，畫畫、參禪及舞蹈都是如此，特別在佛光緣美術館看待畫作時，更容易看到自己內心的感受。

李老師表示「藉景抒情、藉物抒情」，情才是重點，現場的景是其次，有的人會很想要畫對象物，但其實不是，只要把對象物的感覺盡量感覺到了就能處理後續畫作，因為透過技巧的認識就能處理到情感的部分。

李老師現場即興揮畫，很快的就畫出一幅花朵油畫，李老師表示繪畫要先描繪構圖，再把幾個大位置以及大顏色～也就是畫黑白灰，把黑先畫出後，再把白找出，最後再畫黑白灰的灰色，此為光源在繪畫的重要性。李老師把此作品命名「放下」意為花朵處於放下狀況、也是大家難得放下北部繁忙的生活來到南部輕鬆一日遊、也是李老師賢伉儷暫時放下家裡的孩子，二人來為興趣而結緣。

在活動最後有觀眾問老師：本身不會畫畫但想學畫，要如何學好繪畫？李老師回答：首先要進畫室學畫，先學一段時間若覺得此畫室不適合自己，可以再去找別間畫室，一直找到最適合自己的學畫技巧。也有觀眾提問：初學畫要從哪裡下手？李老師回答：先從喜歡材料的基礎下手，例如：喜歡素描就先從素描下手；喜歡油畫。就從油畫下手。

「丁菱娟與朋友們的第三人生畫展」於3月1日至4月15日在佛光山南台別院5樓美術館展出，歡迎大家前往參觀。