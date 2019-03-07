花蓮「海是生活節」讓你成為魚達人　7場講座報名從速

▲去年花蓮市「海是生活節」系列「海市集」活動現場，今年預計7月登場。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市2019「海是生活節」即將展開，除了預計今年7月登場的「海事集」無塑市集活動之外，還包括了魚達人來帶路的7個場次系列講座。希望透過有趣的食魚教育活動設計，能夠拉近人與海洋的關聯，喚起大家對海洋資源及環境的重視與關懷。



花蓮市公所一連兩年辦理海是生活節，透過系列知識講座、藝術工作坊、小旅行及市集等活動來推廣公民教育，獲得相當高的評價，今年再度舉辦，邀請洄遊吧Fish Bar協辦，透過魚達人的經驗分享，讓參與講座的花蓮鄉親也能成為下一個魚達人。





「魚達人來帶路」系列講座結合花蓮豐富漁業文化及資源，讓大家了解魚從「大海到餐桌」的完整過程，同時在活動中特別安排了料理DIY及產地小旅行，跟著魚達人透過講座分享、影片觀賞、實地參訪及料理實作等方式，認識花蓮本地常見的漁法及當季性魚種，更緊密連結人類和大海的關係。



系列講座舉辦時間及內容分別如下：

3月23日下午2點至5點於洄遊吧體驗基地（新城鄉海岸路32號），邀請周文欽講師分享魚之島影像，並有朝日食堂劉秉賢的現場料理，當天介紹的魚種是「鱰」（鬼頭刀）。

3月31日上午9點至中午12點於花蓮家樂福、洄遊吧體驗基地，邀請黃土人講師分享魚類商品選買教戰守則，並有HAN’S Kitchen楊孟函現場料理，當天介紹的魚種是「鯖」。

4月13日下午2點至5點於洄遊吧體驗基地，邀請廖宜霈講師教大家認識養殖水產的挑選秘訣，並有台南股份魚鄉團隊現場料理，當天介紹的魚種是「虱目魚」。

5月05日上午9點到中午12點在重慶市場、洄遊吧體驗基地，邀請黃紋綺講師教大家在傳統市場買魚的教戰守則，並有花蓮深夜食堂楊宗儒現場料理，當天介紹的魚種是「魽」。

5月31日下午2點至5點於洄遊吧體驗基地，邀請陳音竹講師分享寵物鮮食製作秘訣，並親自料理寵物美食，當天介紹的魚種是「鱵」。

5月25日下午2點到5點於洄遊吧體驗基地，邀請白尚儒講師談漁獲從大海到餐桌的保鮮秘訣，並有東昌定置漁場黃建衛現場料理，當天介紹的魚種是「鰹」。

6月02日上午8點半至中午12點半於嘉豐定置漁場、洄遊吧體驗基地，邀請黃志憲講師談定置漁場漁獲選買教戰守則，並有猿羽川（料理寶島計劃）楊哲銘現場料理，當天介紹的魚種是「鰺」。

活動詳情及報名資訊請上花蓮市公所網站或海是生活節fb查詢，名額有限，報名要快。