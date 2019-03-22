兩岸籃球交流年輕化　HBL剛打完「8所高中」下月赴上海競技

▲HBL賽事剛結束，在佛光山三好體育協會牽線下，高雄普門中學等8所台灣高中男女籃球隊，將於下月赴上海競技交流。（圖／記者顏如玉攝）

記者陳政錄／上海報導

隨民間交流門戶大開，兩岸各領域交流有逐步年輕化、廣泛化趨勢。首屆「三好海峽盃」兩岸中學生籃球邀請賽今天宣布，賽事將於4月27日於上海浦東源深體育館開打，包括今年HBL男籃冠軍能仁家商、女籃亞軍永仁高中等8所學校均將赴上海競技。

「海峽盃」創辦於2016年，每年在上海與台北分別舉辦一次賽事，扮演滬台兩地的籃球交流平台。隨賽事發展，除職業隊以外，甚至去年海峽盃青年籃球邀請賽將男、女分組一次補全，廣邀UBA男女籃球隊參加。去年，「海峽盃」的參賽球隊已經發展到28支，舉行共65場比賽，參賽球員達600餘名。

▲首屆「三好海峽盃」兩岸中學生籃球邀請賽記者會 。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，在上海市體育局、佛光山、日月光集團等的牽線下，海峽盃推進兩岸交流持續「向下扎根」，舉辦首屆「三好海峽盃」兩岸中學生籃球邀請賽。

屆時將由來自兩岸10座城市的16支高中球隊，於4月27日起在上海同場競技，為期五天，男女籃各有8支，台灣方面包括男籃台北南湖高中、新北南山中學、台中東山高中、新北能仁家商；女籃台北滬江高中、台北北一女中、台南永仁高中、高雄普門中學。

三好體育協會副會長、高雄佛光山慧傳法師指出，為增進學生全方位發展，星雲法師創辦三好體育協會，近年有賴於兩岸交流政策開明，得以順利展開。因此本次希望透過將賽事冠以「三好」之名，專門給中學生一個舞台，培養新一代的籃球競技人才。

▲三好體育協會副會長、高雄佛光山慧傳法師 。（圖／記者陳政錄攝）

在今天下午舉行的記者會上，共邀請上海市體育局、上海市台辦、日月光集團、佛光山和普門中學等單位代表出席，並先替16支球隊抽籤，分為A、B兩組，先進行組內單循環賽後進行交叉半決賽，全部賽程為期5天，冠亞軍戰將在5月1日登場。

▼2018年海峽盃籃球邀請賽台北站，上海大鯊魚對達欣工程。（圖／記者李毓康攝）