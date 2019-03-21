29歲兒開車離家燒炭自殺！「失蹤2個月」…母奔停車場見屍辦後事

▲李男燒炭輕生，陳屍車內。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

社會中心／新北報導

新北市鶯歌驚傳自殺案，21日中午警消獲報某停車場內有人陳屍車內，趕抵時在一輛老舊轎車駕駛座上，發現29歲李姓男子已經氣絕身亡，並找到燒過的炭盆，查清身分才知道，他來自宜蘭，早於今年1月就被通報失蹤，疑因欠債想不開。

警消21日上午11時許接獲民眾報案，稱在鶯歌文化路上一處停車場內看到，有一輛轎車停放多日，好奇上前查看，赫然撞見疑似有人死在車內。警方到場發現，死者在車內燒炭身亡，清查車籍資料確認其身分為來自宜蘭羅東的29歲李姓男子，第一時間便通知家屬，李母立刻驅車從宜蘭趕來，協助處理兒子的後事。

李母向警方供稱，兒子疑似在外欠債，今年1月離家後就人間蒸發，家人曾通報失蹤協尋，沒想到2個月後竟成了一具冰冷屍體，懷疑是因為生意失敗欠下債務，離家不願造成家人困擾，獨自燒炭輕生。

警方經鑑識人員採證後，確認現場無打鬥痕跡，已經排除他殺可能，朝自殺方向偵辦，並依規報請檢察官相驗，詳細死因仍待進一步調查釐清。

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