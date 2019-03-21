　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

29歲兒開車離家燒炭自殺！「失蹤2個月」…母奔停車場見屍辦後事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼29歲兒開車離家燒炭自殺！「失蹤2個月」…母奔停車場見屍辦後事。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲李男燒炭輕生，陳屍車內。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

社會中心／新北報導

新北市鶯歌驚傳自殺案，21日中午警消獲報某停車場內有人陳屍車內，趕抵時在一輛老舊轎車駕駛座上，發現29歲李姓男子已經氣絕身亡，並找到燒過的炭盆，查清身分才知道，他來自宜蘭，早於今年1月就被通報失蹤，疑因欠債想不開。

警消21日上午11時許接獲民眾報案，稱在鶯歌文化路上一處停車場內看到，有一輛轎車停放多日，好奇上前查看，赫然撞見疑似有人死在車內。警方到場發現，死者在車內燒炭身亡，清查車籍資料確認其身分為來自宜蘭羅東的29歲李姓男子，第一時間便通知家屬，李母立刻驅車從宜蘭趕來，協助處理兒子的後事。

李母向警方供稱，兒子疑似在外欠債，今年1月離家後就人間蒸發，家人曾通報失蹤協尋，沒想到2個月後竟成了一具冰冷屍體，懷疑是因為生意失敗欠下債務，離家不願造成家人困擾，獨自燒炭輕生。

警方經鑑識人員採證後，確認現場無打鬥痕跡，已經排除他殺可能，朝自殺方向偵辦，並依規報請檢察官相驗，詳細死因仍待進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▲▼29歲兒開車離家燒炭自殺！「失蹤2個月」…母奔停車場見屍辦後事。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
快訊／鄭俊英被抓了！　南韓首位藝人遭下「逮捕令」
週五秒變天！鋒面挾雨「濕到週六」　中部以北都有雨
獨家／歐陽娜娜「支持一個中國」　歐陽龍：見鬼了！

關鍵字：自殺,鶯歌,失蹤,停車場,燒炭,炭盆

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

監理站「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！　

快訊／大同區轎車「切換車道」碰撞客運　側翻90度駕駛受困

快訊／民生東路驚傳「5月男嬰」無呼吸心跳！　家屬陪同急送醫

29歲兒開車離家燒炭自殺！「失蹤2個月」…母奔停車場見屍辦後事

被擦撞送進廠…保時捷剛修好20分鐘「又被追撞」！車主傻眼：有夠倒楣

4男女桃園街頭販毒　意外查獲「蠍式衝鋒槍」

「少給2千元」縱火燒死老闆3家人　油漆工「無教化可能」判死

「害怕跟他獨處...」　9歲女泣訴變態養父惡行

騎士挨撞怒控駕駛未禮讓　真相是...他100公尺急煞逼車7次

幫領賭金月薪3萬　他挑在警分局旁提領才3天就失業

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

監理站「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！　

快訊／大同區轎車「切換車道」碰撞客運　側翻90度駕駛受困

快訊／民生東路驚傳「5月男嬰」無呼吸心跳！　家屬陪同急送醫

29歲兒開車離家燒炭自殺！「失蹤2個月」…母奔停車場見屍辦後事

被擦撞送進廠…保時捷剛修好20分鐘「又被追撞」！車主傻眼：有夠倒楣

4男女桃園街頭販毒　意外查獲「蠍式衝鋒槍」

「少給2千元」縱火燒死老闆3家人　油漆工「無教化可能」判死

「害怕跟他獨處...」　9歲女泣訴變態養父惡行

騎士挨撞怒控駕駛未禮讓　真相是...他100公尺急煞逼車7次

幫領賭金月薪3萬　他挑在警分局旁提領才3天就失業

棄投從打堅持27年鐘擺式打法　鈴木一朗成為世界安打王

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

催淚國片！《老大人》已有5000人包場　觀眾試片哭成一團

快訊／鈴木一朗第3打席遭三振　眼眶閃爍回休息室顯露無奈

中職／向職棒元年致敬　30年開幕戰轉播復古鏡面呈現

江蘇化工廠大爆炸「驚見蕈狀雲」　火球猛竄至少6死30傷

中職／彭政閔引退首波紀念商品　CHIA23球迷版球衣26日販售

中職／猜中李茲投開幕戰　蔗總：型態類似福瑞多

直擊影片／蔡英文專機起飛　4架F-16升空超近距離伴飛

「現煮乾拌麵」超激戰！量販排行榜出爐第3名竟然都是它

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

社會熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「..

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘..

擁有最貴「義大利神獸」23歲車..

畫面曝光　「公路坦克」中山高夾..

獨家起底／1年玩完20億　23..

少東擁12跑車　前房東：他是低..

踢爆超跑真相　少東12名車「沒..

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原不..

他寫下遺書　買了汽油自焚亡

獨／超跑少東年燒20億落跑　富..

張書維控「女生想進摩鐵」！計程..

違規被罰600！婦哭：我孩子沒..

新竹市監理站虐童　2歲兒被抓起..

更多熱門

相關新聞

婦人落水　警消救人仍回天乏術

南屯區一婦人19日疑心情不好，深夜跳入灌溉溝渠輕生，警消獲報雖立刻到場設攔截點，搜尋1個多小時後找到婦人，但人已明顯死亡。檢警將擇期相驗，釐清死因。

明台車險APP免費下載　幫你避開容易出事路段

中和公寓傳火警　警發現男燒炭亡

住宅消費糾紛鬧自殺　單身熟女也受害

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

21歲超甜護士打瞌睡被偷拍！緊身制服快炸裂

更多

最夯影音

更多

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面