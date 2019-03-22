子控父性侵1年366次「先3兄弟再換媽」　「生殖器特徵」證清白

記者陳凱力／新竹報導

新竹許男遭控長期性侵3名親生兒，其中長子控父在家中1年性侵他366次、許男還曾在汽車旅館性侵3子再與媽媽嘿咻，長子耳濡目染竟也性侵弟弟。許男經過法院三審終於還他清白，獲判無罪的許男透過辯護律師彭首席表示，被起訴的時侯，一度氣得想拿刀「出草」，但最後法官的判決讓他感到欣慰，司法終於還他公道。

▲3子表示，2015年兒童節的連續假期，遭到許男前後先對三子性侵完，再跟妻子嘿咻。（圖／記者陳凱力翻攝）

曾有家暴紀錄50歲的許男與妻子生下3子，由於許男的工作收入不穩，3兄弟也經常因3餐不繼夜半到親戚家討飯吃，因此被社會處協助安置。只是安置後哥哥、弟弟竟然在安置單位竟對其他男童上下其手；次子甚至曾畫炸彈，揚言要炸死父親，還表示很怕爸爸，直指爸爸有暴力傾向，經常將他們兄弟獨留在家，不給他們吃飯。

社工一詢問，3兄弟竟異口同聲表示曾經遭到父親性侵。3子表示，2015年兒童節的連續假期，因家裡斷水斷電，許男只好帶妻兒到汽車旅館洗澡，未料遭到許男前後先對三子性侵完，再跟妻子嘿咻。

17歲的長子更言之鑿鑿的指控至2012年前的5月開始，父親會在家中「每晚」性侵他，一年的總性侵次數多達366次。除了長子、次子明確指控遭到父親性侵，且指認父親大腿內側有龍的紋身，生殖器沒有入珠等特徵，年紀最小的5歲小兒子則在審理庭上拒絕表態。

被兒子提告性侵的許父直喊冤，氣憤的向法官發毒誓，「若有做這些事，走出去就被車撞死！」他說，2013年5月間3個兄弟都被社會處帶去安置，根本沒與一起同住，且2015年兒童節期間因家裡沒水電，才帶妻子及3兒到摩鐵洗澡，同時否認在摩鐵性侵3子。

▲長子、次子指認許男肚子、大腿內側有龍的刺青，下體沒有任何特殊之處，但實際勘驗發現許男胸口是觀音刺青。（圖／記者陳凱力翻攝）

由於長子及次子對案發次數、地點證詞前後不一，且證詞一再更改；加上3兄弟指控遭性侵時間，剛好是安置期間，許男均未與3兒接觸或會面，法官認定兒子證詞有瑕疵，許男在一審、二審法庭皆獲無罪，檢方不服上訴最高法院。而長子性侵弟弟部份另由少年法庭審理。

法官認為，長子、次子指認許男肚子、大腿內側有龍的刺青，下體沒有任何特殊之處，但實際勘驗發現許男胸口是觀音刺青，下體更明顯看出入珠的特徵。許妻也證稱，丈夫結婚時就已紋身，下體也有入珠，高院法官認為，若真如長子所言，1年遭父性侵366次，卻無法認出其紋身或入珠，實在不合常理，加上檢方未提出其他證據佐證許男犯行，因此判許無罪。

▲許男被起訴後，遭到許多聲音的質疑，他自己也想不透為何親生兒子要陷害他，同時他也對司法表示灰心。（圖／記者陳凱力翻攝）

許男的辯護律師彭首席說，許男長期以來忍受他人異樣眼光，讓親戚與部落鄉親一度無法諒解，直到隨著案情明朗後，許男獲無罪才開始釋懷。彭首席說，一開始許男被起訴後，遭到許多聲音的質疑，他自己也想不透為何親生兒子要陷害他，同時他也對司法表示灰心，甚至做好了坐牢的準備，直到再經高院宣判無罪，才讓他感到欣慰、再次司法還他清白。

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