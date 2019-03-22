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時速90殺彎酒駕撞民宅　法官：回推酒測0.31「難認有醉」判無罪

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▲酒駕,酒測值,喝酒,開車 。（圖／取自免費圖庫Pexels）▲宜蘭孫姓男子酒駕，自撞路邊民宅倉庫，1小半後在醫院酒測值仍高達0.22毫克，檢警回推估算肇事時酒測值高達0.31毫克涉公危，但法院以回推公式，會因個體情況有誤差，判無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者游芳男／宜蘭報導

孫姓男子2018年11月，在家中飲酒後酒駕，疑因不勝酒力，以時速90公里高速自撞路邊民宅倉庫，孫男受傷送醫，約一小時半後，警方才順利在醫院後為他酒測，但酒測值仍高達0.22毫克，檢警依公式回推估算他肇事時酒測值高達0.31毫克，依公共危險罪起訴孫男，但宜蘭法院審理時，以檢警回推使用的公式，會因個體情況有誤差，因而判孫男無罪。

判決書指出，2018年11月24日晚間10時許，宜蘭36歲孫姓男子在家飲酒後，於隔日清晨開車上路，在凌晨2時18分許，行經蘇澳鎮蘇濱路一處大彎道時，疑似因不勝酒力，以時速90公里高速，衝撞路旁民宅的倉庫，孫男當場受傷送醫，但幸未波及他人。

孫男肇事後，警方於當天凌晨3時42分許，在醫院為孫男酒測，數值竟高達0.22毫克，檢警依交通部運輸研究所的公式回推後，估算事發當時孫男酒測值應高達0.31，孫男也坦承在家飲酒後才上路，因此被依公共危險罪起訴。

宜蘭地方法院審理時，認為交通部運輸研究所的研究內容，僅以13名平均年齡在24歲以上，且平時無飲酒的男大生為樣本，質疑樣本數過少，且個人體質差距甚遠，孫男在接受偵訊時也曾供稱，是因為車速過快，事故路段又剛好是個大彎道才會失控撞擊路邊倉庫。

法官因此認為，檢警回推估算得到的酒測值，違反刑事嚴格證據法則，難以認定孫男酒測值達0.25毫克以上而觸犯公共危險罪，因此判孫男無罪。

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關鍵字：宜蘭,回推酒測值,無罪

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