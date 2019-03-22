少女控硬上拍裸照　男友「做完一起睡到天亮」…檢採信不起訴

▲桃園市邱姓男子與未成年女友同居，女友指控邱暴力性侵還強拍裸照，逼迫簽下協議書支付5萬元，桃檢調查年餘查無實據偵查終結，以罪嫌不足不起訴。（圖／示意圖，取自免費圖庫Unsplash）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子遭未成年女友指控2017年7月間在租屋處，暴力性侵後以手機拍下私密處裸照要脅不得搬離租屋處，逼迫立下同意支付費用協議書至超商提款5萬元償還同居期間租金與水電費用，女友怒控邱男妨害性自主；邱男偵訊否認女友指控，認為是女友捏造事實，檢警根據女友提告部分調查年餘偵查終結，以查無實據將邱男不起訴處分。

檢警指出，根據邱男女友指控，2人曾於2017年間為同居男女朋友關係，同年7月21日凌晨，邱男趁女友睡覺之際，不顧女友意願強行性侵得逞，2天後深夜，兩人發生口角，女友欲搬離租屋處，邱男強行拿走女友手機與包包，要求分攤同居期間租金、水電與代墊買東西等費用，女友被迫簽下支付同意書，並帶領邱男至超商ATM提領5萬元，女友曾向超商店員留下「救我」紙條，但店員以為是男女朋友惡作劇不以為意。

事後，女友提告邱男妨害性自主，指控與邱男同居期間被性侵，邱男為防止她分手還毆打她臉部與手部，趁他睡覺偷拍胸部與私密處裸照要脅，導致她手部骨折、流鼻血等，身心受創下因而提告。

邱男偵訊時供稱，是女友自願與他發生性行為，若他是「硬上」，怎可能事後還一起睡到隔天、一起外出吃飯、一起回到租屋處，是女友與他爭執口角後才起意提告，況且發生關係後，兩人之間的LINE、臉書等通聯記錄都很正常無異狀。檢警查出，女友提告卻提不出手機裸照照片，醫院驗傷遭性侵但診斷書沒有明顯遭性侵證據，女友提告傷害都在事後2至3天才驗傷，難以證明是邱男造成；全案以查無明確證據偵查終結，對邱男不起訴。

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