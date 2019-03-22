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婦人騎車山區迷途　暖警以人臉辨識系統助返家

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▲桃園市八德區六旬陳姓婦人騎單車迷途山區，員警巡邏發現及時帶回派出所，送上熱茶安撫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區陳姓婦人騎單車迷途山區，員警巡邏發現及時帶回派出所，送上熱茶安撫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區65歲陳姓婦人21日騎單車外出，晚間卻在龜山區偏僻小徑迷路，因體力透支在路旁急得不知所措，路人經過發現報警處理，龜山分局員警趕往協助，將陳婦帶回派出所安撫，陳婦有輕微失智問題，她迷途後也忘記回家路，員警透過人臉辨識系統小電腦找到陳婦女兒帶回家休息。

龜山分局龜山派出所警員陳俊諺、風云栭21日晚間據報趕往福源村山區道路，發現65歲陳姓婦人疑似體力透支坐在路旁焦急等待，因夜晚山區氣溫迅速下降，女警開車載陳婦回派出所，陳則協助將陳婦單車騎回派出所。

員警透過警用小電腦M-Ploice(人臉辨識系統)查詢聯繫陳婦女兒到派出所認領，陳婦說，她騎車外出訪友，但卻忘記朋友住在龜山哪裡，結果越騎越往偏僻山區走，因體力不支又迷路才在路旁等待，感謝員警及時出現幫忙。

▲桃園市八德區六旬陳姓婦人騎單車迷途山區，員警透過人臉系統辨識找到陳婦女兒出面帶回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區陳姓婦人騎單車迷途山區，員警透過人臉系統辨識找到陳婦女兒出面帶回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳婦女兒說，媽媽平時獨居，有輕微失智問題，最近常發生片段失憶症狀，所以常請媽媽不要隨意外出，21日不清楚媽媽獨自騎車外出，來龜山到底要找誰？感謝員警及時相助媽媽返家。

龜山派出所所長石榮富籲請家中若有易走失家人要注意動向，不要讓家人隨意外出，以免發生危險，建議在衣服繡上聯繫電話，以便警方快速聯絡家屬。

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