提款卡毀損無法領錢返鄉掃墓　桃園女衝車陣喊「不想活了」　

▲桃園市警局龜山分局員警15日晚間在忠義路上發現黃姓婦人在車陣中大喊「不想活了」，員警集資協助黃婦至客運站回台東。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市龜山區從事洗車工作的黃姓婦人，15日晚間闖入熙來攘往車陣中大喊「不想活了」，龜山分局員警據報處理，發現黃婦全身酒味且情緒失控；黃婦說，清明節將至想回台東老家掃墓，發現隨身金融卡毀損無法提款，因北部沒有親人幫助，心情鬱悶買酒澆愁才想不開，員警集資2000元護送黃婦至客運站買車票南下返家，黃婦感謝再三並保證絕對不會再有輕生念頭。

警方指出，家住台東縣48歲黃姓婦人獨自北漂擔任洗車工人，日夜辛勤工作存錢，清明節前想返鄉探親並為往生父親掃墓，15日下班後，用金融卡提領現金買車票時，發現金融卡因工作時泡水損壞，郵局也已休息無法更換新卡，因北部無親友可幫忙，心情極度鬱悶下到超商買了幾瓶紅標米酒借酒澆愁，結果情緒上來竟衝入大馬路車陣中大喊「不想活了」，路過民眾見狀報警處理。

▲黃姓婦人向龜山分局員警訴說，因工作洗車時，放有金融卡小皮包被水浸濕損壞無法領錢返家掃墓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

坪頂派出所警員藍金富、林建豪趕到現場，將黃婦拉到路旁安撫情緒，了解黃婦訴說如此有洋蔥原因後非常敬佩黃婦孝心，2人集資各出1,000元給黃婦，護送至國道客運站幫忙買票讓黃婦順利南下高雄再轉往台東，黃婦感謝員警及時相助，也承諾不再有輕生念頭。



坪頂派出所所長陳信宏肯定同仁急難救助需要救助善舉，呼籲民眾要珍惜生命，輕生不能解決問題，平時要多關懷生活周遭的人，才能預防憾事發生。

※自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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