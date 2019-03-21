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4男女桃園街頭販毒　意外查獲「蠍式衝鋒槍」

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▲刑事局會同桃園、中壢分局聯手查緝販毒集團。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲刑事局會同桃園、中壢分局聯手查緝販毒集團。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

刑事局會同桃園、中壢兩警分局18日晚間共同執行「安居專案」，在桃園市各區查獲販毒集團劉姓男子共4名男女到案，隨後起出海洛英、安非他命、衝鋒槍、改造手槍與上百發子彈等證物，全案於20日移送桃園地檢署擴大偵辦。

▲刑事局會同桃園、中壢分局聯手查緝販毒集團，起出海洛因與安非他命等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲刑事局會同桃園、中壢分局聯手查緝販毒集團，起出海洛英與安非他命等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，3月18日晚間19時許，刑事局、中壢與桃園分局分持法院開出搜索票與拘票，在桃園區龍山街埋伏，見47歲劉姓男子、34歲鍾姓女子、32歲黃姓男子與30歲李姓男子4人出現後，員警前後包抄盤查，在4名男女身上分別起出毒品與衝鋒槍等證物。

▲刑事局會同桃園、中壢分局聯手查緝販毒集團，查出衝鋒槍與百餘發子彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲刑事局會同桃園、中壢分局聯手查緝販毒集團，查出衝鋒槍與百餘發子彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方清點毒品包括，在鍾女身上查獲海洛英8小包共計21.8公克、安非他命2小包20.7公克，黃男身上查獲毒品海洛英15小包共57.11公克、安非他命1小包1.14公克，李男身上查獲海洛英殘渣袋6小包。另外，員警在劉男龍山街住處搜索，起出制式蠍式衝鋒槍1支、改造手槍1把、子彈169顆，彈殼1枚等證物。

警方指出，早在去年10月時接獲線報指稱，有人非法持有毒品槍械，經長時間佈線追查，終於掌握犯嫌行蹤與犯罪證據，並申請搜索票與拘票前往目標住所埋伏，成功查獲4名犯嫌到案，警方懷疑幕後可能有更多涉案人員，正擴大追查中。

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關鍵字：勇警,緝毒,衝鋒槍

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