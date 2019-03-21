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桃市府行文殯葬業「讓官員民代先公祭」　業者怒：當官很威嗎

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▲桃園市府民政局一紙公文「若民代或機關首長參與公祭，優先安排」引發殯葬業者憤怒。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市府民政局一紙公文「若民代或機關首長參與公祭，優先安排」引發業者憤怒。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市殯葬業者最近向媒體投訴，市府民政局最近行文殯葬業者，要求公祭場合中若有市議員或本府機關首長參加，「請優先安排公祭」要求業者配合，引發業界反彈，質疑市府很官威！市府民政局解釋，公文內容並非強制，是請求業者協助徵詢家屬意見，當然以家屬意見為優先，絕非強制性，業者可能有所誤解。

桃園市政府民政局在3月19日發文給桃園市葬儀商業同業公會與桃園市殯葬司儀協會，內容指每逢喪葬吉日，市府殯葬管理所禮儀廳辦理公祭，因時間較為集中，為使儀式順利進行，若有市議員或本府機關首長參加，請優先安排公祭，請協助轉知所有會員。

有業者投訴媒體說，公祭場合中，常見政治人物亂入狀況，每位民代或團體都想插隊趕場，若司儀不配合還會遭指責，曾經有家屬反映，都已完成公祭、家祭儀式，卻有民代說要參與公祭，儀式只得中斷重來，家屬還要禮儀廳排兩側答禮，真的很離譜。

業者認為，公祭場合喪家是主人，不是民代或政府官員，政治人物到公祭場合亂入狀況層出不窮，越靠近選舉越是明顯，根本沒尊重喪家，更沒有同理心。

桃市府民政局禮儀事務科長詹國華表示，市議員與機關首長收到民間訃聞參與公祭大都會集中同一良辰吉時，但桃園、中壢殯儀館禮儀廳較多，希望禮儀廳之間安排能順暢所以才發文給業者。

詹國華還解釋，公文內容並非強制性，是請求業者協助徵詢家屬意見，絕對以家屬意見為優先，殯葬業者可能有所誤會。

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關鍵字：桃府,殯葬,公祭

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