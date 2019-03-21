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離譜！Google宜蘭景點搜尋　龍潭湖圖示竟有遺體照

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▲最近有不少遊客用Google搜尋「宜蘭觀光景點」，但離譜的是，宜蘭著名景點之一的礁溪鄉龍潭湖風景區的圖示，竟出現搬運遺體照片。（圖／讀者提供）

▲最近有不少遊客用Google搜尋「宜蘭觀光景點」，但離譜的是，宜蘭著名景點之一的礁溪鄉龍潭湖風景區的圖示，竟出現搬運遺體照片。（圖／讀者提供）

記者游芳男／宜蘭報導

離譜了！宜蘭著名景點之一的礁溪鄉龍潭湖風景區，每年有近80萬人次遊客，但遊客用Google網站搜尋「宜蘭觀光景點」時，龍潭湖的縮圖竟出現搬運遺體照，這難道是要民眾到龍潭湖跳湖尋短嗎？會不會太離譜了！宜蘭工商旅遊處表示，已行文google要求改善，維護縣內觀光景點形象。20日晚Google已更改該縮圖。

平原湖泊的宜蘭著名景點之一礁溪鄉龍潭湖龍潭湖是，舊名為「大埤湖」，俗稱「大陂湖」，為昔日「蘭陽12勝」，湖面近20公頃，是宜蘭縣梅花湖、翠峰湖等5大名湖中，面積最大的湖泊。近年，縣府整修環湖步道，周邊有不少觀光工廠、咖啡廳進駐，加上每年6月鯝魚溯溪產卵奇景，讓龍潭湖成為熱門觀光景點。

請繼續往下閱讀...

台北陳姓遊客最近想到宜蘭旅遊，google搜尋宜蘭觀光景點資料，跑出很多宜蘭縣推薦行程，所有景點都有美麗圖片與文字說明；他瀏覽到龍潭湖時，卻發現網站介紹龍潭湖的縮圖，竟顯示出一張搬運遺體的照片，點進去一看還連結到疑似跳湖輕生的新聞，讓他嚇了一跳。

「這真的很誇張，也很離譜！」陳姓遊客說，怎會這樣？但網站觀光景點與風景區出現的圖示，竟然是搬運遺體照，實在很不適合，會讓觀光客卻步，許多家庭是親子旅遊，孩子看到也很穾兀，放那樣的縮圖是要民眾到龍潭湖跳湖嗎？真的重創宜蘭觀光形象，公部門應該重視這樣的問題。

宜蘭工商旅遊處表示，近期確實接獲不少民眾反應，Google網站的龍潭湖照片應該是誤植，但觀光景點山現那種照片，非常不適合，會傷害宜蘭觀光產業與形象，縣府已行文給Google，要求盡速撤下不合適的照片與連結，維護宜蘭觀光形象，也避免造成民眾誤解。

根據Google搜尋說明中心資訊顯示，使用者有任何問題或意見，都可向Google傳送意見回饋報告，Google也回覆縣府，縮圖是連結到點閱率高的網站，才會產生遺體照便縮圖；20日晚間該縮圖已被更改。

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關鍵字：宜蘭,龍潭湖,Google

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