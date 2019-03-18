屏東嬤撿紙箱！他心疼轉頭「200萬紅賓士」嚇歪　網曝回收身家：有10棟房

▲阿嬤應該是來做運動的。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「阿嬤撿的不是紙箱是寂寞！」屏東一名網友停在路邊時，往左邊一看瞬間嚇壞，回收場裡有一名阿嬤正從車裡拿紙箱出來，而那台車不是既定印象裡的三輪車，而是一輛價值200萬的紅色賓士CLA-Class，這一幕嚇得他吃手手。照片上傳後，引來萬人笑噴，許多網友自曝經歷說「遇過撿紙箱阿嬤家裡有10幾棟不動產！」

社會角落裡有很多深藏不露的神秘人物，像是穿著樸素衣物、背著素色袋子逛街的婦人，還以為她只是一般家庭主婦而已，她可能下秒就在百貨公司刷卡買了幾百萬；或者在街頭撿紙箱的老人，其實可能有錢到能甩你好幾條街。

從原PO分享在臉書「爆廢公社」照片可見，一名Q捲髮、穿著紫色緊身上衣、黑色運動褲的阿嬤，正站在回收場外收著紙箱，但仔細看，她是從紅色賓士CLA-Class裡拿出剛撿到的紙板。這一幕嚇得PO說，「阿嬤辛苦了，我相信您撿拾的不是紙板，是寂寞！」

▲千萬不要鄙視任何一個職業，或許財力早已被你甩到幾條街外。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

照片PO網後，引來1.1萬人笑噴說，「阿嬤她老人家還有缺金孫嗎？」、「這你就不懂了，那不是他的座駕，是他的回收車」、「其實是阿嬤撿到賓士」、「真正有錢的很低調的XD」、「這個不唬爛，很多名下一堆房子」。

也有網友分享許多遇過深藏不露的阿公、阿嬤，「我認識一個婆婆撿回收＋賣菜，但是...整個菜市場店面一半都是她的 另外還有超多房子，然後是好幾間銀行的vvip」、「我們這有位收紙箱的伯伯，手上有3棟房，兒女都已經送去美國讀書了」、「我們有一個阿嬤級的客戶每天出沒，也都是撿紙箱，但是她的定存是8位數」。

▲可能街角那位阿嬤，擁有前方一排豪宅。（示意圖／取自pakutaso，與本文無關）

此外，還有人說，「我大學的打掃阿姨開跑車...曾經還遇過公車司機下班也開跑車...他們都是寂寞找事做」、「有一次再買早餐時我看到一個阿嬤在撿資源回收，我就說好心疼喔，結果老闆就說，拜託～那棟～這整棟都是她的...」、「板橋江子翠有位阿北下大雨沒穿雨衣，騎腳踏車在撿回收，我就跟我爸說『真的很辛苦，日子應該不好過！』我爸就說『那個阿北剛賣了一塊信義區60億的地』」。

但社會就是現實，許多人會鄙視撿紙箱的老人，殊不知自己被慘電。一名網友自爆說，他家附近有個阿婆常推四輪車在馬路上撿資源回收，而且人很親民，常會他聊天，結果有次被朋友說「你幹嘛和撿破爛、身體又髒又臭的阿婆講話」，他氣得直接打臉回說「阿婆不動產有十幾棟，台中七期還有六百多坪土地出租給公司」，結果朋友馬上變臉。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！