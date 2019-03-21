兒另結新歡勒死大16歲女師　名教練200萬代子和解...家屬怒：踐踏被害人

▲威總陳威成之子陳明峰殺害鄭姓女友，二審仍依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

知名棒球教練陳威成兒子陳明峰，因另結新歡勒斃大他16歲鄒姓女友棄屍，一審判無期徒刑，民事判賠905萬；陳不服上訴，仍堅稱2人不是情侶，只因對方「情緒勒索」要公開債務才下手。陳威名並拿出200萬想和解，卻遭家屬怒批「踐踏被害人」，請法官重判。台中高分院審結，仍依殺人罪判他無期徒刑，維持原判。

28歲男子陳明峰，2013年10月就讀台灣體育運動大學研究所時，因有自我認同情緒困擾，接受該校42歲鄭姓女諮商心理師輔導。鄭女得知陳沒得到家人支持及經濟來源，2014年9月陸續借錢供陳男繳學費、房租及其他生活開銷，並約定畢業後返還。

鄭女2016年1月底向陳明峰告白後，2人正式交往並有親密關係。同年5月，陳男想跟鄭女分手，多次暗示不成，10月另結新歡。被蒙在鼓裡的鄭女12月底還催促陳2017年2月畢業後要趕快去當兵找工作，才能撐起2人未來，更在同年1 月25日用LINE傳訊給陳說，「我給你的扣扣帳面有算的已超過120 萬，你能相信，現在的我存款只剩這120 萬的3 分之1 」等語。

陳明峰跟鄭女約好2月6日前往花東旅遊，當天跟新女友分開後就赴約去找鄭女，並在鄭女住處坦白已有新女友，希望能分手。但鄭女不同意。陳因感情、財務雙重壓力，加上債務無力償還，雙方引發爭執。

陳男因為沒跟家人及新女友提過跟鄭女的這一段情，擔心曝光後會破壞生活，手拿木球棒趁鄭女走出洗手間是朝她頭部重揮多下，趁她倒地後再勒頸數分鐘，在她還有微弱呼吸心跳時，用2個大垃圾袋套住她全身，導致她中樞神經性休克及呼吸衰竭死亡。

▲遭殺害的鄭姓女友。（圖／翻攝臉書）

陳接著偷鄭女皮夾7千4百元後，先去修理自己機車，隔日凌晨開租來的車將屍體放到後車廂，再開車走國道三號高速公路到南投縣仁愛鄉台14甲線16公路處旁棄屍。台中地方法院2018年1月依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身。民事部分，一審也判陳男應賠償905萬餘元。

台中高分院審理期間，陳明峰仍否認他跟鄭女是情侶，並稱是鄭女用「情緒勒索」，揚言要把借錢的事情公開，讓本來打算還錢的他才失控。其父親陳威成到庭時，也透過律師拿出200萬支票，希望與鄭女家屬和解。

▲棒球名教練陳威成當庭拿出200萬支票想和解，遭家屬斷然拒絕。(圖／記者賴郁泰攝)

但鄭女哥哥完全不接受，請求法官處以重刑並說，一下子說妹妹情緒勒索，一下子說妹妹不倫，現在又拿200萬元搪塞。你們根本是對死者再度羞辱和踐踏，沒有悔意。況且，跟他妹妹借了至少120萬元，一審法官也判賠900萬，家中老母更因此躺臥床上，無法接受妹妹已經走了。區區200萬根本是對我們家人的羞辱，和死者的再次踐踏。

台中高分院認為，一審判處陳男無期徒刑，褫奪公權終身，並無違誤，維持原判。

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