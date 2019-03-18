拿砂輪機破壞香油錢箱割傷手噴血　他拿膠帶包傷口露餡

▲ 拿砂輪機破壞香油錢箱割傷手，竊賊拿膠帶包紮傷口露餡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

一名張姓男子騎車到新北某間宮廟，見廟內四下無人，竟拿出砂輪機破壞香油錢箱竊走110元。行竊過程中，砂輪機不慎劃傷手，當場鮮血濺出，張男隨手拿出膠帶，包紮傷口後逃逸，膠帶卻留在現場。警方到場發現膠帶，利用膠帶上的DNA比對出張男身分，將他移送法辦。基隆地方法院審理後，依觸犯攜帶兇器竊盜罪嫌，判處張男有期徒刑9個月。

張姓男子2018年3月21日下午，騎車到新北市某間宮廟，見廟内無人看雇，男子竟拿出砂輪機破壞香油錢箱鋼板，拿走110元。行竊過程中，張男慘遭劃傷手，當場濺血。情急之下，拿出膠帶包紮傷口，膠帶卻遺留在現場成了鐵證。

檢警調查，張男有多項毒品、竊盜前科，出獄後又不思悔改，先到附近的工地拿取砂輪機，到宮廟內竊取香油錢，將得手的110元拿去加油。切割過程中，張男被香油錢箱割傷手，隨手拿了膠帶包紮，離開時，將膠帶留在現場，犯案後將砂輪機歸還到工地內。警方利用膠帶上的DNA比對出張男身分，將他移送法辦。

法官認為，張男有多項前科，服刑後卻不思悔改，還攜帶兇器行竊，依觸犯攜帶兇器竊盜罪嫌，判處有期徒刑9個月。