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社會 社會焦點 保障人權

拿20萬卻不辦事「材料行狹路相逢」　工程包商當5歲女兒面砍爸爸

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▲▼廖姓工程包商怨林姓同業拿錢不做事，狹路相逢竟拿刀砍人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方到場控制場面，將受傷2人隔開。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

廖姓工程包商因年前委託林姓同業施工，付了20萬對方卻都沒動靜，2人14日在某工程材料行狹路相逢，廖男憤持柴刀，當林男5歲女兒面揮砍，林男也拿木棍反擊，雙方均掛彩。所幸警方及時到場控制場面，才未波及更多人。

豐原警分局潭子分駐所14日下午4點半獲報，潭子區大豐路一家工程材料行發生民眾持刀鬥毆事件。所長蔡易儒立刻率領員警前往，下車後立刻亮出三節警棍戒備，除喝令鬥毆的38歲林姓男子及63歲廖姓男子不許動，並交出1把柴刀及木棍。員警控制場面後，也叫救護車幫2人檢傷。林左手腕遭柴刀劃傷，廖則手指挫傷，2人送往中國醫藥學大學附設醫院治療後，返家休息。

▲▼廖姓工程包商怨林姓同業拿錢不做事，狹路相逢竟拿刀砍人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲廖姓包商怨林姓同業拿錢不做事，氣到從車上拿柴刀。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼廖姓工程包商怨林姓同業拿錢不做事，狹路相逢竟拿刀砍人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲林姓男子氣不過，也到車上拿木棍回頭，準備反擊。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，廖、林2人都是工程小包商，廖在過年前交付20萬委託林施作工程，林卻遲未進行，雙方就曾爭執。15日下午，廖先到該工程材料行採購，林也帶著5歲女兒隨後到場買材料。2人狹路相逢，雙方一言不合，廖男憤而拿柴刀當她5歲女兒面攻擊林男。林也不甘示弱，到車上拿木棍，兩人大打出手，雙雙掛彩。

警方表示，廖男到案後表示暫時不提告，但林男堅持提告傷害，警方依法送辦外，也呼籲民眾有糾紛應理性解決，切勿動私刑，以免觸法。

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關鍵字：鬥毆,砍人潭子,傷害,豐原分局

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