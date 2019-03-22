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遊客辛苦存零錢買的手機遺失　小琉球員警網路定位及時找回

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▲▼ 東港警分局尋獲手機。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局琉球分駐所員警利用網路定位追蹤，替熊女找回手機。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「我辛苦存買來的手機遺失了，手機對我很重要」，屏東縣東港警分局琉球分駐所警員蔡佳芹獲悉，利用網路定位追蹤10多分鐘後，終於在琉球中山路段尋獲遺失手機，讓熊姓女子喜出望外，感激警方協助。

琉球分駐所於日前接獲熊姓女遊客與友人心急如焚至分駐所報案，指稱隨身攜帶手機遺失，請求警方協尋。

所長陳盈仕表示，熊姓女遊客與友人至小琉球旅遊，在美人洞風景區用餐後發現手機遺失，相當著急，警員蔡佳芹獲報後立即嘗試網路定位協尋遺失手機，並依據手機位置訊息，陪同熊女等人沿線進行地毯式搜尋。

但在警方到達時手機顯示位置後，位置訊息又隨即變換，警方接續於島上追蹤搜尋手機位置約數十分鐘，終於在分駐所前中山路段與熱心民眾碰面；原來熊女手機已由島上熱心導覽員拾獲，其利用團員中午用餐時，將手機送交分駐所，才造成警方協尋時位置一再變換，警方尋得手機後，當場將熊女手機一併歸還。

熊女表示，手機是她辛苦存零用錢買來的，所以手機對她十分重要，且手機內也存有相當重要資料，對於手機能迅速地找回，讓她在小琉球的旅遊中更增添一份美好回憶，也稱讚小琉球的警察如此熱心助人，對員警積極協助表達感謝。

東港警分局長劉清俊說，近年因小琉球旅遊興盛，遊客在開心旅遊之際，呼籲民眾務必注意將身上貴重財物隨身看管攜帶，以免遭竊取遺失，手機遺失要儘速向遺失案發地或居所地管轄分局或派出所報案，若沒有及時找回就要通知朋友或家人告知手機已失竊，以免被不肖人士趁機詐騙。

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關鍵字：屏東,東港,警察,琉球分駐所,手機

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