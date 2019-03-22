你吃過紫牛奶果嗎？　越南美味水果　屏東果農無心插柳種成功　

▲潮州果農陳坤信栽種的紫牛奶果，是越南美味水果。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

你吃過越南美味牛奶果嗎？屏東縣潮州鎮果農陳坤信2年前無意間栽種了牛奶果，目前正值結果期，由於它外表如百香果大小，外皮紫色，味道鮮美獨特，似黃金果有股黏稠果膠狀，但不像黃金果黏嘴，引起消費者詢問。

種植紅龍果的陳坤信，2年前因一塊3分多地的檳榔園砍除後，朋友介紹他種牛奶果，還說這是越南最好吃的水果，他半信半疑下種了20幾株，但不是很瞭解這種植物特性，就以顧芒果的方式管理。

他曾請教屏科大農改場專家，對牛奶果的瞭解有限，於是土法煉鋼，以草生栽培適當肥培管理，他看文獻牛奶果可以長到3米高，為方便採收，他刻意矮化，且採棚架方式，把每個枝條固定在繩架上。

陳坤信表示，牛奶果在屏東高溫的氣候，長得特別好，而且第一次開花就滿樹繁盛，還需部份疏花及疏果，防止果蠅叮咬，套上火龍果專用果套，以顏色分採果期。

他說，從紫牛奶果到新品種「16號」牛奶果果型更大，顏色更美麗，而無意間栽種出來的牛奶果竟是越南外籍配偶的最愛，原來在當地竟是美味水果。他嗅到商機，除夏產的紅龍果外，在冬日可採收的牛奶果，讓他一整年都很忙碌。想嘗鮮消費者，陳坤信手機─0952695375。