國民黨中央委員周佳琪宣布參選屏南立委　地方人士力挺

▲國民黨中央委員周佳琪，21日正式宣布參選第十屆屏東縣第二選區(屏南)立法委員選舉，地方人士出面力挺。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

現任國民黨中央委員周佳琪，21日正式宣布參選第十屆屏東縣第二選區(屏南)立法委員選舉。她以民意優先、在地深耕、勤快服務、專業團隊等訴求，尋求鄉親的支持。上午有許多多屏東縣重要社團、公職與民意代表現身力挺，周佳琪已被視為國民黨在屏東縣的最強棒參選人。

▲周佳棋（左）宣布參選屏南地區立委，地方人士力挺。

周佳琪，現年36歲，留美企管碩士，在地新園鄉人，是現任屏東縣議長周典論的二女兒，一直從事協助問政與服務工作。她表示，參選是要讓地方的民意能夠被充分反映，並能真正為鄉親解決問題，幫助地方的發展。

她說，地方有一位好的立法委員是非常重要的；尤其屏南地區，無論是農業、漁業、交通、觀光與文化等事務，許多都牽涉到中央的職權，屏南的立法委員要能夠真正的反映民意，讓中央的法規與權責是幫助民眾解決問題的，而非阻礙發展，甚至與民意相悖。

今天出面力挺地方人士，有全國農會副理事長蘇榮慶國民黨縣黨部主委廖婉汝、縣農會理事長黃瑞吉、總幹事廖展毅、前議長程清水、副議長盧文瑞，前副議長劉水復、議員潘長成(兼台聯屏東黨部主委)、王啟敏、李香蘭、王薇茗、許馨勻、鄭雙銓、潘連周、盧玟欣、王景山、潘坤福、李世淦等，以及屏東市長林協松、南州鄉長黃盈裕、潮州鎮長周品全、新埤鄉長林志成、枋山鄉長洪啟能、林邊鄉長陳俊吉及代表會主席吳冬日及村里長及地方社團、各鄉鎮婦女會、婦聯會、青溪婦女會等。

與會的支持者表示，地方普遍認為現任立委與地方脫節，作秀一流，經常找不到人，受理的服務案件經常是有頭無尾，一拖再拖，沒有下文，令人無奈。因此，地方強烈有「立委換人做」的聲音。

下屆屏南立委選區調整，範圍擴大為22鄉鎮。周佳琪表示，她從年初已經到各地了解地方的問題與需求，並號召志同道合的鄉親加入，一起努力。未來選戰勢必很辛苦，她已經做好一切準備面對，要打一場勝利的立委選戰，做一個看ㄟ到、找ㄟ到、嘎ㄟ到，真真正正在地24小時服務的立法委員。