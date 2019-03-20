這個小偷腳力不錯　騎20公里偷虎爺香油錢

▲曾嫌騎了超過20公里路程的腳踏車，到里港行竊五府千歲內虎爺香油錢，被警方逮獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉過江路五府千歲廟內虎爺香油錢一再被偷，廟方忍無可忍報警，警方調閱監視器掌握特徵，比對轄內偷香油錢前科資料，循線逮獲曾姓男子，他供說偷來的香油錢拿到買便當及香菸，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

▲曾姓嫌犯落網。

大平派出所警員施凱中、徐如瑩，於日前擔服巡邏勤務時，接獲值班同仁通報有民眾稱在過江路五府千歲廟的虎爺香爐裡香油錢遭竊，到現場了解，廟方稱在於是日上午9時20分許，發現香油錢遭竊。

警方調閱附近路口監視器發現竊嫌的身影及臉孔，但影像模糊，唯一的特徵竊賊騎腳踏車逃逸，警方於是繼續沿路調閱監視器，清查過濾後，鎖定竊嫌的逃逸路線，發現竊嫌先騎腳踏車到永豐路北極殿偷取香油錢，幸北極殿內有裝設監視器逃逸，再到五府千歲廟行竊。



警方根據北極殿拍攝到竊賊臉部特徵、比對轄內幾名竊盜前科的慣犯，以及利用系統查詢曾有竊取香油錢習慣手法的嫌犯進行比對，鎖定44歲曾姓男子涉案（住竹田鄉)。

所長莊進瑞帶領警員徐如瑩、施凱中等人，前往曾嫌住家起出曾嫌犯案當時所穿衣服，曾嫌始承認作案，供說因為肚子餓偷香油錢買便當吃，剩下的錢買香菸花完了，訊後函送法辦。

警方呼籲如廟宇、停車場、店家等公共場所，易成為竊嫌覬覦目標，盡可能在室內外裝設監視器，與運用守望相助隊等民力，共同防止竊案發生。