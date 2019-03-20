「越南女人就愛騙台灣男人錢啦」　彰化女檢還有驚人之語

▲檢察官莊珂惠之前被告性騷擾，又驚爆她開庭時，曾對1名被告詐欺的阮姓越配嗆，「妳們越南女人就愛騙台灣男人錢啦」。（圖／翻攝自彰化地檢臉書，下同）

地方中心／彰化報導

彰化地檢署女檢察官莊珂惠2018年偵辦一件妨害家庭案，勘驗陸籍黃姓女被告的身體時，因觸摸對方乳房而遭控性騷擾；不料，莊檢還被連環爆出驚人的言詞，2018年偵辦傷害致死對家屬說，「你爸是早死晚死而已」，另外2016年偵辦詐欺時，曾對1名阮姓越配說，「妳們越南女人就愛騙台灣男人錢啦。」

莊珂惠先前要求聲押嫌犯未果，當庭嗆法官陳彥志「腦袋不清楚」，當下險遭逮捕；2018年4月莊珂惠被爆偵辦妨害家庭案時，遭控不斷拍黃女被告的私密處，還揉捏黃女胸部；不只如此，民眾投訴媒體，指出莊珂惠2018年偵辦傷害致死時，稱沒空找證據，要求家長自行調查，更一語驚人說出「你爸是早死晚死而已」，讓家屬難以接受。

另據《聯合新聞網》報導，莊珂惠曾對1名被告詐欺的阮姓越配嗆，「妳們越南女人就愛騙台灣男人錢啦」，一度要聲請羈押，阮女陸姓夫婿怕老婆被關，趕緊去領現金幫老婆辦保，老婆才能回家，陸男並嗆莊檢「根本種族歧視！」

陸男指出，老婆與前男友有10萬元的民事糾紛，被告詐欺，莊珂惠2016年10月27日傳喚他老婆出庭，不但不讓他老婆有說話的餘地，還嗆「妳們越南女人就是想賺錢」、「妳們都來台灣騙台灣男人的錢」，聲稱要用5萬元交保，否則聲押。

陸男進一步指出，莊檢只開一次偵查庭就把他老婆起訴，案子進入彰化地院審理被判無罪，不過陸男無奈表示，「但是我的錢被押在法院6個月才領回來」。

針對此事，陸男表示向檢察長信箱投訴，不過地檢署卻回函說，沒有查到莊珂惠濫權事證，讓陸男感嘆表示「官官相護嘛」。

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