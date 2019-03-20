影／越南肉類品別再帶了！台南機場查獲豬火腿　驗出第2例非洲豬瘟

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（20日）指出，繼今年2月15日首次從越南入境旅客攜帶的豬肉三明治中檢出非洲豬瘟病毒基因後，今天再次從越南豬肉製品驗出第2例非洲豬瘟病毒，顯示旅客自大陸或越南攜帶豬肉產品入境，傳播非洲豬瘟的風險極高。

▲旅客從越南帶入境的豬肉火腿驗出非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）

請繼續往下閱讀...

應變中心說明，第2例是3月8日由防檢局高雄分局台南檢疫站採樣自越南胡志明市入境台南機場旅客棄置的豬肉火腿，該樣本經畜衛所檢測再定序確認，基因片段序列與大陸及越南非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

▲防檢局2月首次在來自越南的肉品驗出非洲豬瘟病毒。（圖／防檢局提供）

應變中心說明，由於來自越南旅客違規攜帶肉品入境案例不少，防檢局自去年11月起針對來自越南旅客違規攜帶或棄置的豬肉產品進行採樣，送畜衛所檢測非洲豬瘟病毒，至今共檢驗84件，其中2件為陽性，分別為今年2月1件（陽性率3.7%）、3月1件（陽性率7.7%）。

應變中心最後強調，越南自2月20日至今已向世界動物衛生組織通報有19省發生207件非洲豬瘟案例，顯示疫情持續擴散。應變中心呼籲，自越南及其他過去3年有發生非洲豬瘟的國家入境台灣，不要攜帶肉類產品，如違規攜帶豬肉產品遭查獲者，首次將罰新台幣20萬元，第2次裁罰100萬元，外來人士遭罰20萬元未繳清，則不能入境，處罰相當重，民眾千萬不要以身試法。