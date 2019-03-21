　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

騎士挨撞怒控駕駛未禮讓　真相是...他100公尺急煞逼車7次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子騎車惡意逼車，被撞還吃官司。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子騎車在汽車前急煞7次，遭警認定是惡意逼車。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子騎機車直行時，疑因卓男開車轉彎未禮讓，竟騎到汽車前方，短短100多公尺距離急煞7次。雖然2人都沒受傷，但黃男惡意「逼車」罪證確鑿，被撞反遭依法送辦，得不償失。

第四警分局交通分隊日前上午獲報，南屯區環中路四段發生車禍，警方到場後發現是一輛小客車碰撞上前方的機車，所幸無人傷亡。原以為是單純車禍，但43歲汽車駕駛卓姓男子卻出具行車記錄器畫面，指控52歲機車騎士黃姓男子惡意逼車。

▲▼男子騎車惡意逼車，被撞還吃官司。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子騎車到汽車前方，不時回頭。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子騎車惡意逼車，被撞還吃官司。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲黃男騎機車被撞，卻因惡意逼車得吃官司。（圖／記者李忠憲翻攝）

黃男辯稱，他騎車在事發前的路口直行，遇到卓姓男子開車未禮讓他就轉彎，他想跟對方理論，才會煞車，並沒有危害公眾安全的意圖。卓男則說，當時因為黃男的機車一直在前方急煞車，才會不小心撞上去，並沒有故意撞對方。

警方勘驗影片，發現黃男不但用機車擋住卓男汽車，還同時不斷在汽車前急煞「逼車」，短短100多公尺就逼車7次，還不斷轉頭注視挑釁。卓男雖撞黃男不應該，但黃男刻意急煞逼車，已非一般道路違規，而是觸犯《刑法》妨害公眾往來安全罪，警詢後依法函送法辦。

【更多新聞】

影／中檢拍賣2500萬藍寶堅尼　神秘傳產口罩男1200萬得標

鐵鎚狂打員工50下致死　行兇刈包店老闆「1日變長髮」太扯遭打臉

短裙女遭色狼撲倒內褲掉一半　房東竟要她退租：長太漂亮也是麻煩

ET快訊
快訊／鄭俊英被抓了！　南韓首位藝人遭下「逮捕令」
週五秒變天！鋒面挾雨「濕到週六」　中部以北都有雨
獨家／歐陽娜娜「支持一個中國」　歐陽龍：見鬼了！

關鍵字：車禍,逼車,第四分局,台中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／超跑少東「愛作夢」年燒20億落跑　富爸氣到2度住院：出來面對

獨家起底／1年玩完20億！23歲少東擁「神獸」12超跑　落跑列失蹤人口

獨／最貴「義大利神獸」23歲車主擁12輛超跑　疑欠10億遭砸店

新竹市監理站虐童！「2歲兒」被抓起摔牆壁、踹胸　路人：根本當狗

嘿咻到一半前男友「沒辦法」...她拔刀殺人苦喊：下輩子別再見！

追殺畫面曝光！悍女機車橫擋休旅車　刀刺劈腿男毀容割頸

男男戀毀主奴契約！他不甘BDSM調教「染梅毒XX」　恐嚇曝光媒體逼下跪

北市警拂曉突擊毒酒店開趴　查獲百包毒品29名狂歡男女

監理站「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！　

快訊／大同區轎車「切換車道」碰撞客運　側翻90度駕駛受困

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

監理站「狠」摔重擊三下　2歲童悲慘身世曝光！　

快訊／大同區轎車「切換車道」碰撞客運　側翻90度駕駛受困

快訊／民生東路驚傳「5月男嬰」無呼吸心跳！　家屬陪同急送醫

29歲兒開車離家燒炭自殺！「失蹤2個月」…母奔停車場見屍辦後事

被擦撞送進廠…保時捷剛修好20分鐘「又被追撞」！車主傻眼：有夠倒楣

4男女桃園街頭販毒　意外查獲「蠍式衝鋒槍」

「少給2千元」縱火燒死老闆3家人　油漆工「無教化可能」判死

「害怕跟他獨處...」　9歲女泣訴變態養父惡行

騎士挨撞怒控駕駛未禮讓　真相是...他100公尺急煞逼車7次

幫領賭金月薪3萬　他挑在警分局旁提領才3天就失業

鈴木一朗1999年為了921賑災　帶傷站上台灣棒球場

棄投從打堅持27年鐘擺式打法　鈴木一朗成為世界安打王

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

催淚國片！《老大人》已有5000人包場　觀眾試片哭成一團

快訊／鈴木一朗第3打席遭三振　眼眶閃爍回休息室顯露無奈

中職／向職棒元年致敬　30年開幕戰轉播復古鏡面呈現

江蘇化工廠大爆炸「驚見蕈狀雲」　火球猛竄至少6死30傷

中職／彭政閔引退首波紀念商品　CHIA23球迷版球衣26日販售

中職／猜中李茲投開幕戰　蔗總：型態類似福瑞多

直擊影片／蔡英文專機起飛　4架F-16升空超近距離伴飛

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「..

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘..

擁有最貴「義大利神獸」23歲車..

畫面曝光　「公路坦克」中山高夾..

獨家起底／1年玩完20億　23..

少東擁12跑車　前房東：他是低..

踢爆超跑真相　少東12名車「沒..

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原不..

他寫下遺書　買了汽油自焚亡

獨／超跑少東年燒20億落跑　富..

張書維控「女生想進摩鐵」！計程..

違規被罰600！婦哭：我孩子沒..

新竹市監理站虐童　2歲兒被抓起..

更多熱門

相關新聞

三寶妹誤催油門　暴衝又擊落一車

臉書社團「爆料公社」今天瘋傳一段影片，畫面中頭戴白色安全帽、騎著藍色機車的女騎士突然從左邊竄出，撞上一輛直行的汽車，所幸車速不快並沒有受傷，不過，女騎士下秒剛把機車扶起，不小心就誤催了油門，導致整台車往前衝去，還撞到其他車輛，讓網友噴飯留言「人車合一，不可分離。」

車輛進斑馬線3米內不能有行人　58路口大執法

即／承德路小黃自撞！180°翻肚　駕駛卡車內

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

謝亞軒不認飆車只認過失　躲無期徒刑

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

21歲超甜護士打瞌睡被偷拍！緊身制服快炸裂

更多

最夯影音

更多

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面