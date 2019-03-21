騎士挨撞怒控駕駛未禮讓　真相是...他100公尺急煞逼車7次

▲男子騎車在汽車前急煞7次，遭警認定是惡意逼車。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子騎機車直行時，疑因卓男開車轉彎未禮讓，竟騎到汽車前方，短短100多公尺距離急煞7次。雖然2人都沒受傷，但黃男惡意「逼車」罪證確鑿，被撞反遭依法送辦，得不償失。

第四警分局交通分隊日前上午獲報，南屯區環中路四段發生車禍，警方到場後發現是一輛小客車碰撞上前方的機車，所幸無人傷亡。原以為是單純車禍，但43歲汽車駕駛卓姓男子卻出具行車記錄器畫面，指控52歲機車騎士黃姓男子惡意逼車。

▲男子騎車到汽車前方，不時回頭。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲黃男騎機車被撞，卻因惡意逼車得吃官司。（圖／記者李忠憲翻攝）

黃男辯稱，他騎車在事發前的路口直行，遇到卓姓男子開車未禮讓他就轉彎，他想跟對方理論，才會煞車，並沒有危害公眾安全的意圖。卓男則說，當時因為黃男的機車一直在前方急煞車，才會不小心撞上去，並沒有故意撞對方。

警方勘驗影片，發現黃男不但用機車擋住卓男汽車，還同時不斷在汽車前急煞「逼車」，短短100多公尺就逼車7次，還不斷轉頭注視挑釁。卓男雖撞黃男不應該，但黃男刻意急煞逼車，已非一般道路違規，而是觸犯《刑法》妨害公眾往來安全罪，警詢後依法函送法辦。

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