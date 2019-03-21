三寶妹車禍沒熄火　「誤催油門」又擊落一車！網笑：底底攏～

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臉書社團「爆料公社」今天瘋傳一段影片，畫面中頭戴白色安全帽、騎著藍色機車的女騎士突然從左邊竄出，撞上一輛直行的汽車，所幸車速不快並沒有受傷，不過，女騎士下秒剛把機車扶起，不小心就誤催了油門，導致整台車往前衝去，還撞到其他車輛，讓網友噴飯留言「人車合一，不可分離。」

▲三寶妹剛把車扶起就誤催油門，連人帶車往前衝。（圖／翻攝自爆料公社）

▲她突然從旁邊的縫隙切出，才害自己摔車。



網友將這段行車紀錄器畫面PO到臉書並笑說，「記得移車前先熄火，不然就底底攏。」可見女騎士硬要鑽縫隙切入，才害自己摔車倒地，她站起後還生氣的攤手以示不悅，沒想到下一秒要把機車扶起時，就不慎誤催了油門，重點是她還能以超快跑速跟著機車一起往前衝，接著撞到前方無辜的轎車，要是前面沒有車她可能還會跑更遠。

▲機車失控往前衝後，又撞到其他的轎車。



網友看完紛紛留言，「我覺得厲害的是女騎士的腳程夠快…如果前面沒車擋住，她應該可以沿路一直牽到下下下個路口都不會停吧」、「自己三寶還瞪人，連車子都覺得丟臉趕快落跑了」、「嘴角失守」、「這算肇逃嗎？」「為什麼幫他的路人可以這麼淡定」、「跑出人生新紀錄的秒數！」

雖然原PO並沒指出影片中地點，但眼尖的網友從計程車顏色判斷，這起車禍應該不是發生在台灣，有可能是在泰國。