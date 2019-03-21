　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

車輛進斑馬線3米內不能有行人　北市58處易肇事路口大執法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

北市政府交通局有鑑於2018年行人穿越斑馬線釀14死、928傷，於是特別對58處易肇事路口加強「不禮讓行人」執法，而違規車輛將開罰1200到3600元，另外，交通局也指出，公車將全面加裝轉彎雷達示警，避免憾事再度發生。

北市交通警察大隊表示，2018年發生777件行人於行穿線上之交通事故，造成14人死亡及928人受傷，其中還有2件係因公車未注意釀禍，因此強調車輛經過斑馬線應禮讓行人，如車輛進入斑馬線，3公尺內如有行人恐釀違規。

▲▼交通局與交通警察大隊針對58處易肇事路口加強執法。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲交通局與交通警察大隊針對58處易肇事路口加強執法。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

交通局針對易釀禍的58處路口進行加強執法，包括承德路長安西路口、和平西路康定路口、民權東路林森北路口、信義路建國南路口、忠孝西路重慶南路口、南海路羅斯福路口、民生東路敦化北路口、吳興街基隆路口。

另外中正路延平北路口、文林北路自強街口、木柵路辛亥路口、萬芳路興隆路口、忠孝東路興中路口、成功路星雲街口等58處都是加強執法的查緝地點，分別由14個所屬警分局加強取締。

▲▼交通局與交通警察大隊針對58處易肇事路口加強執法。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼交通局與交通警察大隊針對58處易肇事路口加強執法。（圖／記者邱中岳翻攝）

為提高公車轉彎之運行安全，北市公共運輸處表示，將要求所轄15家公車業者於1個月內完成全數駕駛員交通安全教育訓練，強化駕駛員行經路口禮讓行人優先通行教育，後續每月須至少實施1次專案行安教育訓練

另外在公車設備部分，要求各公車業者對所屬本市公車車輛每月實施轉彎蜂鳴器檢查，確保功能正常，於公車轉彎時有效提醒其他用路人，此外，本市公車將於2019年9月底前全面加裝公車轉彎雷達警示設備或行車視野輔助設備。

【其他新聞】

北市警5天查3毒酒店　警署長陳家欽：「掃蕩黑幫、毒品場所」

ET快訊
妻傳「蕾絲情趣內衣照」！人夫竊喜下秒見女兒照片超滅火
21歲超甜護士打瞌睡被拍！緊身制服快炸裂撞臉張娜拉
獨／根本騙局！23歲少東被踢爆「沒神獸」　12輛超跑都不是他

關鍵字：斑馬線,死亡,車輛,車禍,交通局,交通大隊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／超跑少東「愛作夢」年燒20億落跑　富爸氣到2度住院：出來面對

獨家起底／1年玩完20億！23歲少東擁「神獸」12超跑　落跑列失蹤人口

獨／最貴「義大利神獸」23歲車主擁12輛超跑　疑欠10億遭砸店

新竹市監理站虐童！「2歲兒」被抓起摔牆壁、踹胸　路人：根本當狗

嘿咻到一半前男友「沒辦法」...她拔刀殺人苦喊：下輩子別再見！

追殺畫面曝光！悍女機車橫擋休旅車　刀刺劈腿男毀容割頸

男男戀毀主奴契約！他不甘BDSM調教「染梅毒XX」　恐嚇曝光媒體逼下跪

北市警拂曉突擊毒酒店開趴　查獲百包毒品29名狂歡男女

李全教議長賄選案判刑4年　再度撤銷發回更二審

桃市府行文殯葬業「讓官員民代先公祭」　業者怒：當官很威嗎

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

李全教議長賄選案判刑4年　再度撤銷發回更二審

桃市府行文殯葬業「讓官員民代先公祭」　業者怒：當官很威嗎

飲料店前「屁屁貼超近」襲臀！女學生尖叫...基隆色運將喊冤：有飛蛾

施暴畫面曝光！新竹父監理站舉起「2歲男童」狠摔重擊3下　路人全傻了

新竹市監理站虐童！「2歲兒」被抓起摔牆壁、踹胸　路人：根本當狗

更新／台61線「槽車翻覆」！易燃液體洩漏　全線封閉逾7hr

癡情男子漢戀上美國女兵　2度「愛相隨」竟要付12萬元

長榮兄弟內鬨！首戰「弟弟」輸　假處分擋哥哥當董事失敗

超跑少東擁12跑車　前房東傻眼：低收戶沒飯吃「常有人討債」

網紅罵「酒駕撞死活該」犯眾怒惹圍毆　「社會禍害」慘遭認證

李全教議長賄選案判刑4年　再度撤銷發回更二審

【廣編】2019粉樂町10大展點驚喜　等著你來發掘

海洋民主之旅啟程！　蔡英文出訪「三任務」：讓台灣的努力被看見

全國遊程設計競賽　長中觀光科榮獲高中職組亞軍

電動自行車規範4月15日實施　非法改裝將撤銷認證書

哈登砍57分無法贏　大V關鍵0.1秒罰球助灰熊擊落火箭

新一代「武士刀重機」降臨東京！SUZUKI車展陣容搶先看

史馬特怒推恩比德遭驅逐　戰局轉變葬送綠衫軍

超浮誇！台北藏在巷弄中的工業風餐廳　整隻軟殼蟹鋪在燉飯上

「金金併」政策推不動　網友：不解決彰銀案開放併購是笑話

「佳里小7店員」結帳突跑走 下一幕萬人讚爆　網：來當我女婿

社會熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「..

擁有最貴「義大利神獸」23歲車..

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘..

獨家起底／1年玩完20億　23..

進摩鐵僅20分鐘！張書維還原不..

他寫下遺書　買了汽油自焚亡

少東擁12跑車　前房東：他是低..

張書維控「女生想進摩鐵」！計程..

更／阿里山小火車碰撞小客車　女..

新竹市監理站虐童　2歲兒被抓起..

陌生嬤伸手亂摸女兒臉　霸氣媽一..

為他墮胎2次發現是人夫！墮胎女..

超正鐘點情人伴遊一日4萬8　任..

更多熱門

相關新聞

謝亞軒不認飆車只認過失　躲無期徒刑

被控在台北市南京東路上競速飆車，撞死3條人命的謝亞軒，與死者家屬調解破局後，台北地方法院召開準備程序庭，謝亞軒認為沒有「妨害公眾往來致死」只有「過失致死」，因為「我只是跟車」。而根據《刑法》，前者最高可判無期徒刑，後者最多判刑2年。

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

飆車撞死3人只願賠150萬　家屬憤怒

更／阿里山小火車碰撞小客車　女駕駛受困

浪貓橫死街頭...　警彎腰輕撫替牠送行

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

台男娶越新娘4週被告知：她懷孕6週

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面