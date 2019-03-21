車輛進斑馬線3米內不能有行人　北市58處易肇事路口大執法

記者邱中岳／台北報導

北市政府交通局有鑑於2018年行人穿越斑馬線釀14死、928傷，於是特別對58處易肇事路口加強「不禮讓行人」執法，而違規車輛將開罰1200到3600元，另外，交通局也指出，公車將全面加裝轉彎雷達示警，避免憾事再度發生。

北市交通警察大隊表示，2018年發生777件行人於行穿線上之交通事故，造成14人死亡及928人受傷，其中還有2件係因公車未注意釀禍，因此強調車輛經過斑馬線應禮讓行人，如車輛進入斑馬線，3公尺內如有行人恐釀違規。

▲交通局與交通警察大隊針對58處易肇事路口加強執法。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

交通局針對易釀禍的58處路口進行加強執法，包括承德路長安西路口、和平西路康定路口、民權東路林森北路口、信義路建國南路口、忠孝西路重慶南路口、南海路羅斯福路口、民生東路敦化北路口、吳興街基隆路口。

另外中正路延平北路口、文林北路自強街口、木柵路辛亥路口、萬芳路興隆路口、忠孝東路興中路口、成功路星雲街口等58處都是加強執法的查緝地點，分別由14個所屬警分局加強取締。

為提高公車轉彎之運行安全，北市公共運輸處表示，將要求所轄15家公車業者於1個月內完成全數駕駛員交通安全教育訓練，強化駕駛員行經路口禮讓行人優先通行教育，後續每月須至少實施1次專案行安教育訓練。

另外在公車設備部分，要求各公車業者對所屬本市公車車輛每月實施轉彎蜂鳴器檢查，確保功能正常，於公車轉彎時有效提醒其他用路人，此外，本市公車將於2019年9月底前全面加裝公車轉彎雷達警示設備或行車視野輔助設備。

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