謝亞軒不認飆車！躲無期徒刑　認「過失致死」最多2年

▲謝亞軒不認刑度較重的「妨害公眾往來致死罪」，按規定，該罪最高可處無期徒刑。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

被控在台北市南京東路上競速飆車，撞死3條人命的謝亞軒，與死者家屬調解破局後，台北地方法院召開準備程序庭，謝亞軒認為沒有「妨害公眾往來致死」只有「過失致死」，因為「我只是跟車」。而根據《刑法》，前者最高可判無期徒刑，後者最多判刑2年。

謝亞軒因與友人競速飆車，導致衝撞路旁一對從事資源回收工作黃姓夫妻，以及一大樓謝姓保全當場被撞死，遭檢察官以「妨害公眾往來致死」、「過失致死」2罪起訴。不過先前開庭，謝亞軒被問到是否認罪，卻僅承認自己犯了過失致死，並無妨害公眾往來。

而這樣的態度，至今依舊沒變，讓法官多次訊問謝亞軒「你覺得這樣很正常嗎？沒有妨害公眾往來？」謝亞軒表示，當時他並沒有競速。法官忍不住再問「你平常開車也是這樣嗎？怎麼會覺得不造成危險？」謝亞軒回答，他當時只是「跟車」，沒有想那麼多。

根據《刑法》第185條「妨害公眾往來安全罪」，刑度為5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，如因此致死，刑度則加重為，無期徒刑或7年以上有期徒刑。至於《刑法》第276條「過失致死罪」，則是2年以下有期徒刑、拘役或2000元以下罰金。

不過被法官問到，開調解庭時，為何沒有提出賠償方案，而是由媽媽透過律師表示，3人共賠償150萬元「有沒有賠償意願？」謝亞軒則是沉默不語。

但這樣的數字，讓檢察官也忍不住說「150萬太誇張了！」希望謝亞軒的辯護律師能再多與謝家溝通。律師則表示，150萬元是謝家目前能力能做到的。

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