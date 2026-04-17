鄭習會後日本自衛隊挺進台海　學者：延續以美國為代表的航行實踐

▲日本海上自衛隊水上艦隊。（資料照／翻攝自日本海上自衛隊官網）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前與中共中央總書記習近平會面，結束訪中行返台後，日本自衛隊艦艇今（17）日進入台灣海峽活動，引起中國外交部不滿，痛批日方耀武揚威、蓄意挑釁、錯上加錯。對此，台大政治學系副教授郭銘傑在粉專3D lab表示，此舉延續了以美國為代表的航行實踐，也顯示此類行動正逐步擴散至其區域國家，將台海的價值規範衝突由大國雙邊戰略競爭演化為區域多邊安全合作。

中國外交部今17日舉行例行記者會。有記者提問，「今天一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽，中方對此有何評論？」發言人郭嘉昆表示，日本自衛隊艦艇進入台灣海峽活動，中國軍隊已依法依規處置。他指出，日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，已經給中日關係帶來嚴重衝擊。

郭嘉昆進一步指出，日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽，耀武揚威，蓄意挑釁，是錯上加錯，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀，此舉嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全。中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。

對此，台大政治學系副教授郭銘傑表示，這些行動通常基於《聯合國海洋法公約》 所體現的航行自由原則，並透過實際通行來維持對國際水域使用權的主張。他認為，日本此次行動可被視為延續既有國際實踐的一種表現，同時也意味著除美國之外，其他區域行為體開始以類似方式參與台海相關議題。相較於過去主要由美國主導的航行行動，日本的參與進一步提升了此類行動的政治與戰略意涵。

對於這次行動的意義，郭銘傑指出，日本此次通過台海，不僅延續了以美國為代表的航行實踐，也顯示此類行動正逐步擴散至其區域國家，將台海的價值規範衝突由大國雙邊戰略競爭演化為區域多邊安全合作。在此過程中，各方如何在維持戰略訊號、避免誤判與控制升級之間取得平衡，將成為影響區域穩定的重要因素。