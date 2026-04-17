全台寵媽天花板！回饋飆15%＋300秒超美煙火秀　宏匯廣場最強母親節堪比週年慶

▲各路懂買、懂吃、懂享受的購物戰士，今年母親節就來宏匯廣場來場優雅精省的購物之旅，享受被極致寵愛的時刻。（圖／宏匯廣場提供，以下同）

消費中心／綜合報導

百貨上半年最重要的母親節大戰正式點燃！新北生活地標「宏匯廣場」今年強勢出擊，「尊寵女王節」將於4/16（四）至 5/10（日）盛大登場，不只祭出兩波段回饋接力，優惠力道更是直指一線戰區，首11日全館最高回饋率直飆15%，幾乎是堪比週年慶等級的強勁規格，同時也預告於5/8（五）特別策劃「璀璨煙火秀」，搭配動人歌聲傳遞馨情，打造新北最浪漫的母親節聖地。

比起單純送禮，現在的母親節更像是一年一度替媽媽精心安排的「重要日子」。每年這個時候，各大百貨紛紛出招，不少精打細算的消費者也早早開始觀望哪一檔最值得入手，宏匯廣場「尊寵女王節」則是把節奏拉得更彈性，讓喜歡邊逛邊買的人不必急著一次買齊，不同時間進場都能找到適合的入手時機，把回饋自然累積起來，每一筆消費都更有感。

▲宏匯廣場「尊寵女王節」於 4/16（四）起盛大登場，透過兩波段精準回饋，讓今年母親節超有感。

第一波：激戰首11日（4/16～4/26）

這段期間是回饋力道最強、絕對要優先卡位的黃金期。全館當日累計滿3,000 元送300元，刷「玉山宏匯聯名卡」再享百貨服飾累計3,000元再加碼100 元，等於直接帶走400元回饋；名品/大家電/健康器材單筆滿10,000元送1,000元，刷「玉山宏匯聯名卡」單筆滿5萬元再送1000元。另外，化妝品/香氛當日累計滿10,000元再送200元、珠寶/床墊單筆滿50,000元送1,500元，大家電/健康器材單筆滿100,000加碼2,000元，多重優惠疊加，回饋率直上15%。

第二波：送禮接力（4/27～5/10）

若是錯過首波也別緊張，宏匯廣場持續放送強勁回饋，滿足母親節前的最後補貨需求。除了全館當日累計滿3,000元送300元（200+100元抵用券），針對喜愛科技生活的「數位媽咪」，全檔期4/16（四）～5/10（日）專屬加碼，3C專櫃單筆滿10,000元送500元，無論是最新平板或藍牙耳機，都能輕鬆從願望清單換成媽咪的笑臉，也為自己的荷包省一筆。

此外，同步推出「週間限定會員專屬」好禮：週一至週四餐飲專櫃限定累計滿2,000元送100元，週一至週五全館單筆滿2,500元，即贈雙面砧板、湯盤、不沾刀具三件組或宏匯廣場100購物金等好禮。

這次還準備了總價值超過60萬元的驚喜大獎，要讓媽咪的好運氣徹底爆發！尊寵女王節活動期間，全館當日累計消費滿3,000元，即可獲得一次幸運抽獎號碼，有機會將價值不菲的「Jstar璽星珠寶．天使之淚鑽戒」、「J'code真愛密碼」手鍊、頂級視聽享受「BOSE．奢華家庭揚聲器」、上班族必備「FUJI 按摩椅．AI 愛沙發」，以及提升睡眠品質的「IMAGER-37 柔軟氣流易眠床墊」等帶回家，抽獎機會隨消費金額累計，買越多、中獎機率越高，讓這趟購物之旅不只是對媽媽的犒賞，更是多了一份期待。

嚴選送禮清單 打造女王級舒壓空間

母親節不知道送什麼？不如為媽咪打造一個能徹底放鬆的居家避風港！檔期期間，高單價、高質感的大家電、健康器材與床墊是不少人優先鎖定的選項，加上首11日同步享有滿額回饋，對於想趁機汰舊換新、升級居家舒適度的消費者來說，趁這一波入手，回饋力道特別有感，像是LG首選83吋AI電視，把家中客廳變成私人劇院，追劇時能享受視覺震撼的臨場感；具備大容量空間的「InstaView™敲敲看門中門冰箱」，輕敲兩下即顯現內部食材，不僅減少冷氣流失，更讓下廚備餐變得既科技又省心。

想要守護媽咪的體態與健康，逆齡女神陳美鳳代言御用的「uChair智慧運動養生椅」，採用頂級Nappa頭層牛皮，不僅放鬆休息舒適，搭配養生與運動模式，在家坐著就能優雅律動，輕鬆維持活力與好氣色。此外，優質睡眠更是最好的保養品，SEALY「Elevate Ultra幸運紅寶雙人床墊」以卓越支撐力與舒適感，讓媽咪每一晚都像睡在雲端上般輕盈入夢。現在透過多重優惠疊加，就能用最精省的預算，為媽咪換來女王級的質感生活。

▲300秒絢麗煙火秀，為全天下的媽媽們獻上最璀璨夢幻的女王之夜。

除了買得盡興，宏匯廣場今年更是拉高母親節的「儀式感」，帶來一場難忘的感官饗宴。5/8（五）晚間19:30，一樓生活舞台將上演新莊最吸睛的「璀璨煙火夜．馨動傳情 KTV」，現場邀請平時深藏不露、熱愛表演的在地歌神們登台，用動人嗓音唱出對媽媽的感謝，活動壓軸將由長達300秒的絢麗煙火秀在夜空中綻放，彷彿把滿滿的祝福一次送上天空，為這個屬於媽媽的節日，留下最閃耀的回憶。

今年母親節，別再只是吃頓飯就結束，帶著媽媽來宏匯廣場走走逛逛，挑份讓她驚喜的禮物，看場夢幻煙火，這份陪在身邊的細膩溫柔，才是獻給媽咪最珍貴的女王級待遇。